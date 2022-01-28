В Киеве повесился известный боксер
В Киеве повесился известный всем боксер Владимир Вирчис
Владимира Вирчиса нашли мертвым. Ему было 48 лет.
Сегодня, 28 января, ночью, в правоохранители поступил вызов от прохожего о том, что вблизи дома на улице Раисы Окипной, что в Днепровском районе, он обнаружил труп. По указанному адресу срочно прибыли следователи и «скорая».
Уже утром в полицию обратилась киевлянка и сообщила о том, что ее мужчина ушел ночью с дома и вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание тела, которое обнаружили ночью.
Женщина узнала своего мужа, им оказался украинский боксер Владимир Вирчис. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье — умышленное убийство, с отметкой «самоубийство». Известно, что за три недели до своей смерти Вирчис опубликовал в соцсети Фейс которому обратился к аудитории за помощью. Боксер рассказал, что переживает трудные времена и пытается начать жизнь с нуля.
Владимир Вирчис
“Привет друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как потеряли доверие к близким друзьям? Можно ли стартовать с нуля? Руки есть, ноги есть, мозга чуть-чуть не хватает. Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может, вместе что-нибудь придумаем? Если что, пишите в частные сообщения. Наверное странно выглядит, когда боксеры с помощью обращаются»— с такими словами обратился боксер.
Связано ли было это с тем, что Вирчис недавно в суде требовал от Владислава Мангера (бывшего председателя Херсонского облсовета) вернуть долг, пока не известно. К слову, Мангера обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Разговор о долгах происходил во время перерыва, Мангер был защищен стеклянным кубом, и все же выглядел напуганным.
Напомним, Вирчис— родился в г. Каховка (Херсонская область ). На момент смерти ему было 48 лет. На ринге выступал в 1999-2009 годах. Был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003—2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005—2006).
На ринге выступал в 1999-2009 годах
На профессиональном ринге Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения. После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь-студентка Амина. Поддерживал дружескую связь с многими известными украинскими спортсменами, например, гимнасткой Лилией Подкопаевой и пловчиной Яной Клочковой.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»