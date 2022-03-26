В Киеве посчитали, сколько людей выехали через главный вокзал

magictr | 26.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У людей посчитали, выехали через главный вокзал

Главный вокзал. Фото: Укрзализныця

Более 1,5 млн человек, которые вынуждены покидать свои дома и выезжать в более безопасные города этой деревни принял столичный вокзал.

Центральный железнодорожный вокзал Киева стал надеждой и помощником во время. /p>

«Мы максимально активизировали все свои ресурсы и привлекли к работе волонтеров. В настоящее время вокзал оказывает пассажирам всю возможную помощь — консультативные услуги, питание, первую медицинскую помощь, сопровождение маломобильных граждан», — отметил руководитель филиала «Вокзальная компания» АО «Укрзализныця» Владимир Коваль.

Сделано очень много:

  • создана база данных всех волонтеров;

    • < li>для пассажиров установлена ​​понятная навигация направлений движения;

  • организованы специальные зоны сбора и ожидания определенных категорий пассажиров;
  • в вестибюле центрального вокзала волонтеры оказывают помощь пассажирам с богатством;

    • < li>функционирует информационная стойка, где пассажиры могут узнать о расписании движения поездов;

  • зал ожидания №1 используется для размещения женщин/матерей с детьми;
  • зал ожидания №2 используется для размещения групп /человек, эвакуированных с опасных территорий, где продолжаются активные боевые действия или есть угроза оведение боевых действий;
  • зал ожидания №3 используется для функционирования специальных зон: маломобильных групп населения, оказания медицинской помощи.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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