В Киеве посчитали, сколько людей выехали через главный вокзал
Главный вокзал. Фото: Укрзализныця
Более 1,5 млн человек, которые вынуждены покидать свои дома и выезжать в более безопасные города этой деревни принял столичный вокзал.
Центральный железнодорожный вокзал Киева стал надеждой и помощником во время. /p>
«Мы максимально активизировали все свои ресурсы и привлекли к работе волонтеров. В настоящее время вокзал оказывает пассажирам всю возможную помощь — консультативные услуги, питание, первую медицинскую помощь, сопровождение маломобильных граждан», — отметил руководитель филиала «Вокзальная компания» АО «Укрзализныця» Владимир Коваль.
Сделано очень много:
- создана база данных всех волонтеров;
- организованы специальные зоны сбора и ожидания определенных категорий пассажиров;
- в вестибюле центрального вокзала волонтеры оказывают помощь пассажирам с богатством;
- зал ожидания №1 используется для размещения женщин/матерей с детьми;
- зал ожидания №2 используется для размещения групп /человек, эвакуированных с опасных территорий, где продолжаются активные боевые действия или есть угроза оведение боевых действий;
- зал ожидания №3 используется для функционирования специальных зон: маломобильных групп населения, оказания медицинской помощи.
< li>для пассажиров установлена понятная навигация направлений движения;
< li>функционирует информационная стойка, где пассажиры могут узнать о расписании движения поездов;
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»