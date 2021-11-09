В Киеве полностью вакцинирована почти половина жителей
В столице осуществлено более 2,5 млн прививок. Фото: Алексей Самсонов
Полный курс прививки получили 45,7% киевлян, а одной дозой вакцинировано уже 57% населения столицы.
Лидерство Киева по темпам вакцинации уже дает плодотворные результаты. Так, по состоянию на 9 ноября, в городе вакцинирована почти половина населения. С начала вакцинальной кампании в столице осуществлено более 2,5 млн. прививок: одной дозой — почти 1,4 млн. прививок, второй дозой — более 1,1 млн. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко
«Киев традиционно удерживает лидерство в вакцинальной кампании. По подсчетам Министерства здравоохранения, в целом первую дозу вакцины против COVID-19 получило уже 57% населения столицы, полный курс прививки — 45,7% киевлян», — сказала Анна Старостенко.
Однако на таких результатах город не будет сбавлять темпы и будет продолжать создавать условия для вакцинации других жителей. В частности, новые временные вакцинальные пункты будут и дальше открывать в торгово-развлекательных центрах, ЦНАПах, на рынках, вокзалах — там, где горожанам будет удобно быстро привиться.
Кстати, в торговых сетях уже осуществлено более 193 тыс. прививок. Каждый такой пункт работает с соблюдением всех санитарных норм и стандартов.
Отметим, что сегодня в Киеве работают:
- 148 кабинетов прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена;
- 21 мини-вакцинальный центр ;
- Центр массовой вакцинации, созданный на базе МВЦ;
- 53 мобильные бригады;
- 40 временных вакцинальных пунктов в торгово-развлекательных центрах, Центрах предоставления административных услуг, на Центральном автовокзале и на Ржаном рынке.
Отметим, что в столице уже работает пять пунктов для генерации СOVID-сертификатов. В Киеве также впервые начали вакцинировать от СOVID-19 в храме — пункт вакцинации открыли в Патриаршем соборе УГКЦ на левом берегу.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»