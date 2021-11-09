В Киеве полностью вакцинирована почти половина жителей

magictr | 09.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киеве полностью вакцинирована почти половина жителей

В столице осуществлено более 2,5 млн прививок. Фото: Алексей Самсонов

Полный курс прививки получили 45,7% киевлян, а одной дозой вакцинировано уже 57% населения столицы.

Лидерство Киева по темпам вакцинации уже дает плодотворные результаты. Так, по состоянию на 9 ноября, в городе вакцинирована почти половина населения. С начала вакцинальной кампании в столице осуществлено более 2,5 млн. прививок: одной дозой — почти 1,4 млн. прививок, второй дозой — более 1,1 млн. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко

«Киев традиционно удерживает лидерство в вакцинальной кампании. По подсчетам Министерства здравоохранения, в целом первую дозу вакцины против COVID-19 получило уже 57% населения столицы, полный курс прививки — 45,7% киевлян», — сказала Анна Старостенко.

Однако на таких результатах город не будет сбавлять темпы и будет продолжать создавать условия для вакцинации других жителей. В частности, новые временные вакцинальные пункты будут и дальше открывать в торгово-развлекательных центрах, ЦНАПах, на рынках, вокзалах — там, где горожанам будет удобно быстро привиться.

Кстати, в торговых сетях уже осуществлено более 193 тыс. прививок. Каждый такой пункт работает с соблюдением всех санитарных норм и стандартов.

Отметим, что сегодня в Киеве работают:

  • 148 кабинетов прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена;
  • 21 мини-вакцинальный центр ;
  • Центр массовой вакцинации, созданный на базе МВЦ;
  • 53 мобильные бригады;
  • 40 временных вакцинальных пунктов в торгово-развлекательных центрах, Центрах предоставления административных услуг, на Центральном автовокзале и на Ржаном рынке.

Отметим, что в столице уже работает пять пунктов для генерации СOVID-сертификатов. В Киеве также впервые начали вакцинировать от СOVID-19 в храме — пункт вакцинации открыли в Патриаршем соборе УГКЦ на левом берегу.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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