В Киеве полностью открыли Южный мост,— Виталий Кличко
Проезд позволили, чтобы уменьшить пробки в городе
С сегодняшнего дня в столице полностью открыли Южный мост, который раньше работал только для спецтранспорта и общественных автобусов.
< Как сообщил мэр КиеваВиталий Кличко в своем Telegram-канале, проезд позволили, чтобы нормализовать движение авто и уменьшить пробки в столице.
Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:
- Северным;
- Дарницким;
- Южным.
< По словам Виталия Кличко, городские власти также постепенно увеличивают количество маршрутов общественного транспорта столицы.
«Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где расположены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, н Ее занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте кареты быстрого и грузовика с гуманитарным грузом»,— призвал мэр Киева.
Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Виталий Кличко не исключил второй попытки россии атаковать. Поэтому город должен быть и дальше готов к обороне.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»