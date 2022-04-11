В Киеве полностью открыли Южный мост,— Виталий Кличко

magictr | 11.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киев Южный мост, — Виталий Кличко

Проезд позволили, чтобы уменьшить пробки в городе

С сегодняшнего дня в столице полностью открыли Южный мост, который раньше работал только для спецтранспорта и общественных автобусов.

< Как сообщил мэр КиеваВиталий Кличко в своем Telegram-канале, проезд позволили, чтобы нормализовать движение авто и уменьшить пробки в столице.

Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:

  • Северным;
  • Дарницким;
  • Южным.

< По словам Виталия Кличко, городские власти также постепенно увеличивают количество маршрутов общественного транспорта столицы.

«Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где расположены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, н Ее занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте кареты быстрого и грузовика с гуманитарным грузом»,— призвал мэр Киева.

Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Виталий Кличко не исключил второй попытки россии атаковать. Поэтому город должен быть и дальше готов к обороне.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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