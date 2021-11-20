В Киеве полицейские задержали грабителя по «горячим следам»
За содеянное фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Бориса Корпусенко
За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы.
В полицию позвонил киевлянин и сообщил, что во дворе многоэтажки на улице Севастопольской избил и ограбил мужчину, с которым он недавно познакомился. На место происшествия прибыли правоохранители и выяснили, что молодые люди вместе употребляли алкоголь. Через некоторое время между ними возник конфликт.
По словам начальника следственного отделения отдела полиции №1 Дарницкого управления полиции Дмитрия Жидкого, злоумышленник сбил с ног пострадавшего, забрал у него телефон и бегство. Заявитель подробно описал обидчика правоохранителям, и те немедленно начали поиски. Уже через полчаса на соседней улице оперативники заметили похожего по описанию мужчину и остановили его для проверки. В конце концов потерпевший и другие очевидцы происшествия опознали его. Злоумышленником оказался 19-летний луганчанин, ранее уже имевший проблемы с законом, преимущественно за имущественные преступления. Кроме этого, оказалось, что мужчина на момент совершения преступления находился в розыске из-за неисполнения судебных решений. Молодой человек инкриминируется наказание по статье — грабеж. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о киевлянине, который украл женскую одежду на Борщаговском рынке.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»