В Киеве показывают японские зимние кимоно: фото
Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно и побывать на познавательных лекциях. Фото: Украино-японский центр
В Украинско-японском центре, что в библиотеке КПИ, продолжается выставка понской одежды из личной коллекции Ангелы Бетельгейзе. Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно и побывать на познавательных лекциях.
Выставка — третья часть проекта, посвященного четырем сезонам Киото, культурной столице Японии и городу-побратиму Киева. В прошлом году, когда состоялась первая и вторая части выставки, Киев и Киото отмечали 50-ю годовщину побратимских отношений. В этом же году Украина и Япония отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, и именно к этой дате зимняя и весенняя части выставки.
В экспозиции третьей части – изысканные зимние кимоно из тканей, подчеркивающих сдержанную красоту конца года и радость от предчувствия яркой весны, охватывающей нас в конце зимы. Есть на выставке и фурисоде — красочное кимоно молодых незамужних девушек, которые и сегодня обязательно одевают на Церемонию совершеннолетия — праздник, который ежегодно отмечают второго понедельника января для тех, кому исполнилось 20 лет.
Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно. Фото: Украино-японский центр
Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно. Фото: Украино-японский центр
История кимоно
Археологические находки на Японском архипелаге подтверждают тезис, что древние японцы носили простую конопляную одежду. В начале I тыс. до н.э. под влиянием континентальной моды, в Японию попал хлопчатобумажный и шелковый костюмы корейско-маньчжурского типа, в VI-VIII веке жители японских островов находились под влиянием китайской культуры. создав прообраз современного кимоно. С XIII по XV век сформировались основные типы уникального японского наряда для разных социальных слоев. В период Эдо (1603—1867 гг.) у костюма упростилась конструкция, обогатился декор, что привело к появлению современного кимоно.
Сегодня японский традиционный костюм используется в основном только во время праздников и официальных мероприятий. Ткани, из которых изготавливается кимоно, как правило, неэластичны. Для пояса используют сукно. Выкройки для кимоно обычно прямоугольные и отличаются от европейских аналогов со сложными закругленными формами. Благодаря этому достигается экономия и практически полная утилизация ткани. Ее прямоугольные остатки могут быть повторно использованы.
В отличие от традиционной европейской одежды, которая подчеркивает конституцию тела человека, кимоно выделяет только плечи и талию, скрывая недостатки фигуры. Западная одежда акцентирует на рельефе, а японскую — на равномерности и плоскости. Это связано с традиционным представлением японцев об идеальной конституции — «чем меньше выпуклостей и неравенств, тем красивее».
Пояс обе у кимоно выполняет не только практическое значение — фиксирование кимоно, но и декоративное. Он придает кимоно завершенность и массивность. Как правило, пояс изготовляют из парчи или плотного шелка с особенно богатым узором спереди, где пояс плотно прилегает к фигуре, и сзади, где он завязывается бантом. Пояс в длину может достигать трех метров и больше. Существует много способов завязывания пояса. Раньше форма узла указывала на сословную принадлежность, а теперь зависит только от вкуса и умения.
Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно. Фото: Украино-японский центр
Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно. Фото: Украино-японский центр
ЛЕКЦИИ: Кимоно томесоде и японская прическа
В эти выходные ценители японской культуры и эстетики на уникальные лекции Ангелы Бетельгейзе, экспертки по японской одежде и кураторке выставки «Четыре сезона Киото». Ангела Бетельгейзе, которая уже много лет изучает японский классический танец взглядом на японскую одежду. В рамках выставки «Четыре сезона Киото. Зима» она проведет авторские лекции на две темы:
Праздничное и церемониальное кимоно томесоде
Для многих из нас все кимоно выглядят одинаково красивыми. Но на этот раз госпожа Ангела расскажет вам о тех, что надевают только в самых торжественных случаях. Именно то кимоно, которое надевает принцесса Кан-ин (на фото) или главная мастерица школы японских искусств: непревзойденное томесоде — главная тема первой лекции января! />Знаете ли Вы, что прическа может сообщать о возрасте, статусе и происхождении носителя даже больше, чем одежда? У каждого украшения в прическе нехонгами есть свое определенное место и значение. Какие именно можно узнать на второй лекции, а также увидеть собственными глазами на примере уникального японского парика, которую будет демонстрировать Ангела.
Расписание лекций
15 января
14:00 — кимоно томесоде;
16:30 — японские прически.
22 января:
14:00 — японские прически;
16:30 — кимоно томесоде.
Стоимость билета на одну лекцию — 260 грн, обе лекции — 400 грн (можно посетить лекции в<разные дни). br />Детали и регистрация по номерам: (044) 204-81-66, (099) 000-70-50 (Viber, Telegram).
Выставка японской одежды «京の四季－Четыре сезона Киото. Зима»
Когда: до 27 января, график работы: пн-пт: 11:00-19:00, сб: 11:00-18:00 , нд — выходной
Где: Выставочный зал Украинско-Японского центра КПИ им. Игоря Сикорского, просп. Победы, 37, библиотека КПИ, 4 этаж
Вход бесплатный (с соблюдением карантинных норм)
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»