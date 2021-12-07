В Киеве покажут фильм о победе в океанском марафоне

magictr | 07.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

В Киеве покажут фильм о победе в&n океанском марафоне

Венгерскому спортсмену удалось переплыть Северный канал с третьей попытки

7 декабря в кинотеатре «Лира» представят документальную ленту Ocean's Seven — северный ад (Венгрия), рассказывающий об венгерском спортсмене, преодолел последний этап Ocean's Seven — Северный канал и стал мировым рекордсменом.

Ocean's Seven — это заплыв на открытой воде, включающий преодоление семи каналов — Северного канала, пролива Кука, Молокаи, Ла-Маншу, Катали Цугару и Гибралтарского пролива.

Победить в этом сверхтяжелом испытании удалось венгерскому спортсмену Аттили Маньоки, который стал мировым рекордсменом в 2019 году. Он преодолевает последний, самый трудный для себя этап дистанции — Северный канал, расположенный между Ирландией и Шотландией. После двух почти роковых попыток он в третий раз берется за борьбу с медузами, трехметровыми волнами и ледяной водой, чтобы наконец написать историю и преодолеть самый трудный вызов в мире. Лента озвучена на венгерском и английском языках, с украинскими субтитрами. .jpg» alt=»В Киеве покажут фильм о победе в океанском марафоне» />

Ocean's Seven — северный ад (Венгрия): Специальный показ

< Когда: 7 декабря, 19:00
Где: кинотеатр «Лира»,
Вход на событие свободен с соблюдением действующих карантинных ограничений.

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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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