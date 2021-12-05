В Киеве пожар сорвал чемпионат Украины по спортивным танцам: фото
Возгорание произошло в электрощитовой на втором этаже. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Во время проведения чемпионата Украины по спортивным танцам произошло возгорание в электрощитовой. Эвакуировали 200 человек. Соревнования проходили днем 4 декабря в Украинском культурно-духовном центре на улице Ижевской, 2, что на Осокорках. В этом двухэтажном здании, принадлежащем религиозной общине, есть красивый зал, где часто проводят различные выступления и турниры по балльно-спортивным танцам.
Огонь охватил территорию площадью 40 кв. метров
Вероятно, проводка не выдержала нагрузку от включенных электроприборов, из-за чего ее произошло короткое замыкание в электро. Официальную причину пожара установят эксперты.
Спасатели вынуждены были постоянно проверять помещение
Люди пытались вернуться, чтобы спасти свои вещи
Спасателям одновременно с тушением возгорания приходилось постоянно проверять все помещения, чтобы убедиться, что там нет людей. Персонал эвакуировал около 200 людей еще до приезда чрезвычайников, однако зрители постоянно пытались вернуться в задымленное здание, чтобы спасти свои вещи.
Их действия препятствовали работе спасателей, из-за чего процесс тушения пожара растянулся почти на полтора часа. В целом огонь охватил территорию площадью 40 квадратных метров. Впрочем, обошлось без пострадавших.
А вечером того же 4 декабря спасатели во время тушения огня в шестнадцатиэтажке эвакуировали 30 жителей. Пожар произошел в одной из квартир на 12 этаже на улице Николая Ушакова, 14-я, в Святошинском районе.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»