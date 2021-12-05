В Киеве пожар сорвал чемпионат Украины по спортивным танцам: фото

magictr | 06.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У&n пожар сорвал чемпионат Украины по спортивным танцам: фото

Возгорание произошло в электрощитовой на втором этаже. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Во время проведения чемпионата Украины по спортивным танцам произошло возгорание в электрощитовой. Эвакуировали 200 человек. Соревнования проходили днем ​​4 декабря в Украинском культурно-духовном центре на улице Ижевской, 2, что на Осокорках. В этом двухэтажном здании, принадлежащем религиозной общине, есть красивый зал, где часто проводят различные выступления и турниры по балльно-спортивным танцам.

У  Украины со спортивных танцев: фото

Огонь охватил территорию площадью 40 кв. метров

Вероятно, проводка не выдержала нагрузку от включенных электроприборов, из-за чего ее произошло короткое замыкание в электро. Официальную причину пожара установят эксперты.

У&nbspКизи Украины со спортивных танцев: фото

Спасатели вынуждены были постоянно проверять помещение

У Киева пожар сорвал чемпионат Украины по спортивным танцам: фото

Люди пытались вернуться, чтобы спасти свои вещи

Спасателям одновременно с тушением возгорания приходилось постоянно проверять все помещения, чтобы убедиться, что там нет людей. Персонал эвакуировал около 200 людей еще до приезда чрезвычайников, однако зрители постоянно пытались вернуться в задымленное здание, чтобы спасти свои вещи.

У Киева пожар сорвал чемпионат Украины по спортивным танцам: фото

Их действия препятствовали работе спасателей, из-за чего процесс тушения пожара растянулся почти на полтора часа. В целом огонь охватил территорию площадью 40 квадратных метров. Впрочем, обошлось без пострадавших.

А вечером того же 4 декабря спасатели во время тушения огня в шестнадцатиэтажке эвакуировали 30 жителей. Пожар произошел в одной из квартир на 12 этаже на улице Николая Ушакова, 14-я, в Святошинском районе.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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