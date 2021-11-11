В Киеве поймали немца, который обманул родной холдинг на миллион евро

magictr | 11.11.2021 | Новости | Комментариев нет

& ;Киеве поймали немца, который обманул родной холдинг на миллион евро

Мужчину объявили в международный розыск за мошенничество. Фото из открытых источников

Иностранца ждет экстрадиция и 10 лет заключения на родине.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали 65-летнего гражданина Германии, которого правоохранители ФРГ объявили в международный розыск за злоупотребление доверием, а также мошенничество, «приведшее к тяжелому материальному».

Речь идет об огромном ущербе немецкого холдинга, а именно 950000 евро, которые нанес бывший работник, скрывавшийся в Киеве. За злоупотребление доверием и мошенничество законодательством ФРГ предусмотрен максимальный срок лишения свободы, а именно 10 лет.

Иностранец находился в международном розыске с июня текущего года. Как сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции, задержанный гражданин Германии был доставлен в Шевченковское управление полиции для составления процессуальных документов с целью дальнейшего ареста и экстрадиции.

Ведь ведь в Украине своих мошенников хватает. Так, недавно в Киеве задержали «ювелира», которому киевляне приносили на ремонт ценные изделия, после чего псевдомастер исчезал.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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