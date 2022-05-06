В Киеве поймали мужчин, которые угоняли авто с помощью эвакуаторов
Похищенные авто изъяли. Фото: Нацполиция
Полицейские Киева задержали двух воров элитных авто.
Мужчины с помощью эвакуаторов перевозили машины с парковочных площадок. Их задержали при вывозе угнанных авто. Стражи порядка обнаружили и место отстоя присвоенных транспортных средств. -evakuatoriv-e3f4290.jpg» alt=»В Киеве поймали мужчин, которые угоняли авто с помощью эвакуаторов» />
Воры использовали эвакуаторы
Кроме этого, во время обысков по местам жительства воров полицейские нашли у них автоматы пистолеты и боеприпасы к ним, гранаты, военное снаряжение, а также государственные номерные знаки. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы, а уроженцев столицы, 1978 и 1985 годов рождения задержали.
Автоворы были вооружены до зубов
Следователи Соломенского управления полиции при процессуальном согласовании окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении. За незаконное обращение с оружием и завладение авто задержанным грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы
Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах Украины.
Ранее правоохранители Киевщины во время обыска дома 50-летнего вора по прозвищу «Хитрый» в Барышевке изъяли пистолет, патроны, гранаты и три килограмма марихуаны.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»