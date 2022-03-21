В Киеве поймали мародеров, пытавшихся угнать авто
О попытке угона машины полицию сообщили местные жители. Фото: патрульная полиция Киева
Столичные патрульные задержали среди бела дня на бульваре Дружбы Народов двух мужчин, пытавшихся завладеть автомобилем Toyota.
О попытке угона машины полицию сообщили местные жители. Инспекторы, прибывшие на место, задержали в открытом автомобиле двух мужчин, частично разобравших салон. Объяснить своих поступков, задержанные не смогли.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанных.
Мародерами займутся следователи Печерского управления полиции
Патрульные призывают киевлян: если вы увидели подозрительных лиц, которые могут быть диверсантами, разведчиками или мародерами, срочно звоните по номеру 102.
Недавно полиция Киевщины задержала семерых мародеров на АЗС под Макаровом. Они разбили витрину автозаправочной станции, залезли внутрь, угнали профессиональное клининговое оборудование, кофемашину и сервисные товары для автомобилей. Пытались вывезти также горючее, которое уже слили в специально подготовленные канистры, но не успели.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»