В Киеве поймали иностранца, который избил и ограбил прохожего
Грабителем оказался ранее судимый гражданин другого государства. Фото из открытых источников
Грабитель ударил мужчину в лицо, вырвал из его рук смартфон и сбежал.
Оперативный дежурный Деснянского управления полиции получил сообщение об ограблении местного жителя на улице Радистов. На место выехала следственно-оперативная группа.
Как рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции Александр Корнияченко, ограбленный мужчина описал правоохранителям приметы нападающего.
«Потерпевший разговаривал по телефону, когда сзади подбежал неизвестный и пытался забрать гаджет. Киевлянин попытался помешать, но получил удар в лицо. По полученным приметам сотрудники оперативно-розыскного отдела задержали нападающего»,— рассказал Александр Корнияченко.
Иностранцу грозит до шести лет заключения годовой ранее судимый гражданин другого государства. Следователи Деснянского управления полиции сообщили ему о подозрении по статье «грабеж». Мужчине грозит от четырех до шести лет заключения. А пока что суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.
Еще одних любителей чужих телефонов задержали в Печерском районе. Гости столицы из Закарпатья обокрали маму, которая пробрилась по улице с ребенком. Парень и девушка украли у женщины два смартфона.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»