В Киеве поймали еще одну рецидивистку из Закарпатья
Фото журналиста Майкла Щура, который стал свидетелем «работы» гостей столицы на улице Ярославов вал
Женские банды-воровок из солнечного Закарпатья можно встретить в центре Киева чуть ли не ежедневно и в любую погоду .
Одну такую незваную гостью столицы, которая украла мобильный телефон из кармана пальто несовершеннолетней девушки на перекрестке улиц Ивана Франко и Ярославов Вал, задержали сотрудники уголовного розыска столичного главка. Правоохранители тогда отрабатывали центральную часть города. Полицейские надеются, что на этот раз суд все-таки упрячет воровку за решетку.
«Задержанная — 36-летняя жительница Закарпатской области. Она ранее судима за кражу и суд вынес ей наказание в виде общественных работ на срок 240 часов», — рассказал начальник начальника управления полиции Игорь Падюк.