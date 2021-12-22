В Киеве поймали еще одну рецидивистку из Закарпатья

magictr | 22.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У  ;Закарпатье

Фото журналиста Майкла Щура, который стал свидетелем «работы» гостей столицы на улице Ярославов вал

Женские банды-воровок из солнечного Закарпатья можно встретить в центре Киева чуть ли не ежедневно и в любую погоду .

Одну такую ​​незваную гостью столицы, которая украла мобильный телефон из кармана пальто несовершеннолетней девушки на перекрестке улиц Ивана Франко и Ярославов Вал, задержали сотрудники уголовного розыска столичного главка. Правоохранители тогда отрабатывали центральную часть города. Полицейские надеются, что на этот раз суд все-таки упрячет воровку за решетку.

«Задержанная — 36-летняя жительница Закарпатской области. Она ранее судима за кражу и суд вынес ей наказание в виде общественных работ на срок 240 часов», — рассказал начальник начальника управления полиции Игорь Падюк.

У Киеве поймали еще одну рецидивистку>» грозит до пяти лет тюрьмы</p> <p>Следователи начали уголовное производство по статье «Кража, совершенная повторно». Санкция статьи предусматривает наказание от ареста на три месяца до пяти лет тюрьмы. Полицейские направили в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения — содержания под стражей. </p> <p>Раньше трое воровок из Закарпатья обокрали киевлянку прямо у помещения прокуратуры. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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