В Киеве поймали диверсанта при попытке совершения теракта: видео
За поджог авто вражескому агенту обещали 100 тысяч гривен. Фото: Нацполиция
Оперативники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими задержали новолуния, когда он облил бензином легковушку Skoda и достал зажигалку.
Он пытался поджечь автомобиль возле здания одной из общественных организаций на улице Чистяковский в Святошинском районе. Задержанным оказался 27-летний киевлянин, завербованный представителями одной из белорусских госструктур. По данным СБУ, он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан.
«Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял сообщения о псевдоминировании. Украинская спецслужба также разоблачила, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных „митингов“ вблизи зарубежных дипломатических представительств»,— сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и области.
В спецслужбе добавили, что действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической ситуации в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Беларуси. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.