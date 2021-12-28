В Киеве появится фонтан в честь Григория Сковороды
В 2022-м будут отмечать 300-летие со дня рождения великого философа. Фото: Борис Корпусенко
В следующем году в столице состоится более 20 мероприятий, посвященных памяти и творчеству Григория Сковороды.
Мэр КиеваВиталий Кличко подписал Меморандум между Киевским городским советом и Всеукраинским общественным оргкомитетом по празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды — великого украинского философа и гуманиста. 20 мероприятий, посвященных памяти и творчеству Григория Сковороды. Состоятся эти мероприятия в течение следующего года. Украинцы должны знать больше о своих выдающихся земляках. И столичная власть будет всячески этому способствовать», — сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что также для чествования памяти и популяризации творчества Григория Сковороды в столице планируют установить фонтан с памятником выдающемуся деятелю .
Олесь Доний и Виталий Кличко подписали Меморандум. Фото: КГГА
В церемонии подписания Меморандума приняли участие председатель оргкомитета «Сковорода 300» Олесь Доний, директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова, члены наблюдательного совета оргкомитета и депутаты Киевсовета.
В декабре с дня рождения Григория Сковороды исполнилось 299 лет. По этому случаю в столице презентовали сборник «Сковорода. Поэмы, баллады, циклы» Натальи Дзюбенко-Мэйс. Ознакомиться с ним можно в киевских библиотеках.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»