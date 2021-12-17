В Киеве появились улица Анатолия Кузнецова и бульвар Павла Вирского
В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского. Фото: Kiyanka, Википедия
Вчера во время пленарного заседания Киевсовет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и переименовании улиц. В частности, переименованы 4 улицы.
Соответствующие общественные обсуждения относительно изменений предварительно состоялись на Едином вебпортале территориальной общины Киева в специальной рубрике «Е-город» «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов», где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом. свои предложения, замечания или обнародовать собственную редакцию проекта.
В Голосеевском районе улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, который построил одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии, до последних дней жизни руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Н. Амосова НАМН Украины.
В Подольском районе улицу Дмитриевскую (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименовано в улицу Анатолия Кузнецова
В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа. Это переименование было инициировано местной общиной и поддержано многими творческими коллективами Киева и Украины.
В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского— хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, воспроизводящей в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавшего при их жизни.
Что делать жителям улиц
В случае переименования улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.
Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита в нотариус (например, при продаже имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Перечень улиц, которые переименованы в течение 2014-2020 годов.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »