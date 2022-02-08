В Киеве появились мусорные баки с ультразвуковым сигналом
В Киеве появились мусорные баки с ультразвуковым сигналом. Фото из открытых источников
Сейчас в столице работает 295 таких станций.
С недавних пор, в каждом районе города вместе с СКП «Киевтелесервис» установили базовые станции «LoRaWAN» , чтобы получать данные о заполненности мусорных баков.
По словам, директора департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации Олега Половинко, «LoRaWAN» — это беспроводная технология связи дальнего радиуса действия. Благодаря ей, коммунальные службы будут получать уведомления о необходимости вывоза мусора, когда бак переполнен.
«Они установлены на газовых трубопроводах, водопроводах, электрощитках и т.д. Это позволит повысить эффективность и качество городских услуг», — отметил Половинко. 176db52.jpg» alt=»В&Киеве появились мусорные баки с ультразвуковым сигналом» />
Станция «LoRaWAN»
Благодаря этому ноу-хау, процессы работы становятся экономнее: не нужно гонять мусорную машину по всему городу, ведь можно оптимально построить маршрут, сэкономив топливо, и время водителя.
«Также датчик будет информировать о возможном возгорании огня в контейнере. Кроме того, коммунальный транспорт — это такие же участники пробок. Уменьшив количество их поездок — возможно уменьшить пробки», — добавляет он.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве создадут новую станцию для сортировки мусора
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»