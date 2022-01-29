В Киеве почтили память Героев Крут
< /p>Памятный крест Героям Крут. Фото: по открытым источникам
По случаю Дня памяти Героев Крут в Киеве возложили цветы к Памятному кресту Героям Крут.
29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты между Черниговская область) состоялся бой под Крутами между войсками большевистской России и добровольцами-студентами, которые защищали Центральный Совет УНР. После нескольких часов боя большинство бойцов УНР вернулись в Киев. 29 из них, попавших в плен в красноармейцы, были расстреляны возле помещения железнодорожной станции. В марте 1918 года их тела были перевезены в Киев и торжественно похоронены на Аскольдовой могиле.
По случаю Дня памяти Героев Крут в Киеве возложили цветы к Памяти -крутянцев Владимира Наумовича и Владимира Шульгина на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.
«104 года назад произошло выдающееся для нашей истории событие — бой под Крутами. Когда несколько сотен добровольцев стали на защиту своего государства против врага, чье численное преимущество было в десять раз больше. Благодаря выступлению «крутянцев», наступление советских войск удалось задержать, а Центральный Совет получил время на подписание Брестского мирного договора. Фактически благодаря жертве «крутянцев» Украину признали государством на международном уровне. Герои Крут навсегда будут символом несгибаемости нашего народа и они одни из тех, кто вдохновляет наших бойцов держать оборону в современной российско-украинской войне», — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
К годовщине трагедии разработали туристический маршрут из Киева.
А еще ко Дню памяти Героев Крут столичный музей устроит урок для молодежи.
Инна БИРЮКОВА, « Вечерний Киев»