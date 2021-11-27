В Киеве почтили жертв Голодомора: фото
28.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
502
фото Бориса Корпусенко
27 ноября в Киеве возле «Мемориала жертвам Голодомора» собрались сотни людей, чтобы почтить память жертв Голодомора.
Участники принесли свечи, колосья, яблоки и цветы, которые положили в скульптуру девочки «Горькая память детства», которая напоминает о трагической судьбе детей во времена Голодомора. В 16 часов состоялась акция «Зажги свечу». Киевляне и гости столицы почтили память жертв минутой молчания.
< /p>
< /p>
< /p>
< /p>
Виктория Бабич-Вепрева, фото — Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»