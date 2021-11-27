В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

magictr | 28.11.2021 | Новости | Комментариев нет

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В Киеве почтили жертв Голодом

фото Бориса Корпусенко

27 ноября в Киеве возле «Мемориала жертвам Голодомора» собрались сотни людей, чтобы почтить память жертв Голодомора.

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

Участники принесли свечи, колосья, яблоки и цветы, которые положили в скульптуру девочки «Горькая память детства», которая напоминает о трагической судьбе детей во времена Голодомора. В 16 часов состоялась акция «Зажги свечу». Киевляне и гости столицы почтили память жертв минутой молчания.

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото< /p>

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото< /p>

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото< /p>

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото< /p>

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора : фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В&lbsp;Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

В Киеве почтили жертв Голодомора: фото

Виктория Бабич-Вепрева, фото — Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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