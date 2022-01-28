В Киеве планируют возобновить райсоветы уже в этом году
Решение будут принимать депутаты Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
Для рассмотрения на сессии Киевского городского совета подготовили проекты решений, возобновляющих районные советы в столице.
Проекты решений, размещенные на сайтах Киевсовета, предусматривают возвращение ликвидированных в 2010 году рай советов.
Проект № 224 «О некоторых вопросах управления районами в городе Киеве» признал утратившими силу ряд решений Киевсовета 2010 и 2011 годов.
Проект № 226 устанавливает, что «управление районами в Киеве осуществляется районными в Киеве советами. Образовать в Киеве такие районные советы».
В соответствии с ним первые выборы в районные советы назначаются на 30 октября 2022 года.
«Районным в городе Киеве государственным администрациям как органам государственной исполнительной власти делегированы полномочия исполнительного органа Киевского городского совета, что не укладывается в систему местного самоуправления в городе Киеве в соответствии с частью первой статьи 7 Закона Украины „О столице Украины“ — город-герой. Принятие проекта решения позволит утвердить в дальнейшем принять необходимые решения для управления административными районами города Киева»,— говорится в пояснительной записке к проектам.
Напомним, согласно части первой статьи 7 Закона Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве» система местного самоуправления в Киеве включает: территориальную общину города, городского голову, городской совет, исполнительный орган городской власти, районные советы (в случае их образования ), исполнительные органы районных в городе советов, органы самоорганизации населения.
Еще один проект решения №225 «О некоторых вопросах деятельности исполнительных органов власти Киевского городского совета» предусматривает создание районных департаментов исполнительного органа Киевсовета КГГА. Этим структурным подразделениям поручается «реализовывать отдельные полномочия, определенные положениями о них и предусмотренные ЗУ„О местном самоуправлении в Украине“, осуществление которых не возложено на другие департаменты, аппарат, управление, службы КГГА».
24 января Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве — их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.
26 января представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что согласен председателя Дарницкой РГА, Щербака Игоря Михайловича с должности председателя Днепровской РГА и Гаряги Олега Александровича с должности председателя Шевченковской РГА. Киева Виталий Кличко.
Продолжение пленарного заседания IIсессии Киевского городского совета ІХ созыва, которое было начато 20 января, состоится в четверг, 3 февраля.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»