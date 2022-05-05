В Киеве планируют возобновить работу детских садов
Фото: Борис Корпусенко
Сейчас столичные власти изучают этот вопрос с тем, чтобы гарантировать в дошкольных учреждениях безопасность малышам в условиях военного положения.
В Киеве планируют возобновить работу детских садов с учетом особенностей военного положения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга в Медиацентре Украина.
«Мы рассматриваем возможность открыть в городе дежурные детские сады для того, чтобы родители могли работать. Но этот вопрос пока еще дискуссионный. Ведь детские дошкольные учреждения в первую очередь должны соответствовать критериям безопасности»,— подчеркнул Николай Поворозник.
Как сообщал «Вечерний Киев», Николай Поворозник также рассказал на брифинге, когда в Киеве будут вводить электронную оплату проезда в транспорте. p>
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»