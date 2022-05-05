В Киеве планируют возобновить работу детских садов

magictr | 05.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве планируют возобновить работу детей садиков

Фото: Борис Корпусенко

Сейчас столичные власти изучают этот вопрос с тем, чтобы гарантировать в дошкольных учреждениях безопасность малышам в условиях военного положения.

В Киеве планируют возобновить работу детских садов с учетом особенностей военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга в Медиацентре Украина.

«Мы рассматриваем возможность открыть в городе дежурные детские сады для того, чтобы родители могли работать. Но этот вопрос пока еще дискуссионный. Ведь детские дошкольные учреждения в первую очередь должны соответствовать критериям безопасности»,— подчеркнул Николай Поворозник.

Как сообщал «Вечерний Киев», Николай Поворозник также рассказал на брифинге, когда в Киеве будут вводить электронную оплату проезда в транспорте. p>

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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