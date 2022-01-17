В Киеве пьяный вор решил покататься на чужом элитном авто и попал в ДТП
В Киеве пьяный вор решил покататься на чужом элитном авто и попал в ДТП. Фото: прессслужба Полиции Киева
Злоумышленник решил покататься на чужом «Мерседесе» находясь под хмельком.
В полицию обратился мужчина с уведомлением об угоне его автомобиля «Мерседес» на улице Антоновича. На место происшествия прибыли правоохранители и начали поиски угнанного авто.
По словам следователя Голосеевского управления Владислава Кузьменко, владелец отошел от открытого авто на несколько минут. Когда заявитель вернулся, то увидел, как незнакомец сел за руль его автомобиля и уехал в неизвестном направлении.
«С помощью камер „Безопасный город“ полицейские быстро разыскали угнанный автомобиль и задержали нарушителя неподалеку от места совершения преступления. Мужчина отъехал несколько километров на транспорте, но не справился с управлением и попал в ДТП»,— комментирует Владислав Кузьменко.
Фигуранта задержали. Им оказался 31-летний уроженец Закарпатской области, ранее судимый за имущественные преступления.
Кстати, во время совершения преступления, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, прибор Драгер показал 2,72 промилле алкоголя в организме мужчины. Правоохранителям мужчина объяснил, что хотел покататься на «Мерседесе», поэтому и угнал чужую машину.
Нарушителю инкриминируют наказание по статье — незаконное завладение транспортным средством.
За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»