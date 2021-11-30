В Киеве пьяный водитель врезался в четыре авто: видео
Нарушителя положили лицом на асфальт. Фото: скриншот с видео
Водитель кроссовера Toyota Venza убегал от полицейских и устроил массовое ДТП.
Автопроисшествие при участии пяти автомобилей произошло в понедельник, 29 ноября, около 21 часов на перекрестке Парковой дороги и Днепровского спуска. Работники управления безопасности дорожного движения Департамента патрульной полиции обратили внимание на автомобиль Toyota Venza, который двигался по городу без включенного света фар. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке.
Мужчина нажал на педаль газа и начал убегать. Впрочем, не справился с управлением и «догнал» Mersedes, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще тремя автомобилями. Видео ДТП обнародовала патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook. На кадрах можно увидеть все проделки неадекватного водителя. Полиция с нарушителем не метушилась. Мужчину вытащили из-за руля, положили лицом на асфальт и надели наручники.