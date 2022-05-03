В Киеве переименуют только те объекты, за которые проголосует община, — Владимир Бондаренко
Владимир Бондаренко. Фото: Киевсовет
Новое название для городских объектов киевляне смогут выбрать путем рейтингового электронного голосования.
Жители столицы в течение недели предоставляли предложения по переименованию городских объектов , которые подпадают под процесс дерусификации.
Полный перечень городских объектов включает 467 улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе и станций метрополитена, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью.
Но будут переименованы исключительно те, которые поддержит территориальная община города Киева путем рейтингового электронного голосования.
«В Киевский городской совет от активных киевлян уже поступило более 1450 листов с обоснованием по переименованию улиц, переулков, аллей, проспектов и шоссе. Так, в отношении некоторых городских объектов, вызывающих значительный общественный резонанс, получено более 70 предложений. Несмотря на это, в отношении 79 городских объектов вообще не поступило ни одной заявки. Поэтому учитывая то, что перечень городских объектов, названия которых связаны с Россией и Беларусью, требует дополнительного обсуждения и переосмысления, срок сбора предложений по переименованиям будет продлен. Депутатский корпус Киевского городского совета учтет все мнения и идеи представителей территориальной громады города Киева, и уже на основе этого будет принимать взвешенные решения»,— подчеркнул заместитель городского председателя—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
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По предварительным данным, уже получены десятки предложений по переименованию ориентировочно 15 городских объектов.
В ближайшее время их перечень будет опубликован на сайте Киевского городского совета. Киевляне смогут выбрать новое имя для них путем рейтингового электронного голосования. В результате предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены на пленарном заседании Киевского городского совета.
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что когда речь идет о том, что мы убираем российские и белорусские топонимы — это не означает, что мы запрещаем мировую классическую литературу и музыку. Городские власти завершают процесс дерусификации, поскольку необходимо избавиться от названий городских объектов, которые увековечивают представителей и события страны, которая начала полномасштабную войну против Украины и осуществляет геноцид нашего народа. Современная Украина имеет собственных героев, выдающихся личностей и выдающиеся события, которыми мы можем гордиться и сделать частью истории Киева»,— добавил Владимир Бондаренко.
Как сообщал «Вечерний Киев» », жители столицы могут ознакомиться с полным перечнем городских объектов, которые планируется переименовать, и предоставить свои предложения по электронному адресу: [email protected].
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»