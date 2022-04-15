В Киеве переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку
На сессии Киевсовета. Фото: Киевсовет
Такое решение сегодня приняли городские депутаты на сессии Киевсовета. Это сделали с целью завершения процесса дерусификации в столице.
В Киеве переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку, которые носили названия связанные с страной-агрессором с целью процесса дерусификации в столице.
Такие решения были приняты сегодня, 15 апреля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва большинством депутатов. городского совета Владимира Бондаренко, решения по переименованиям понятны и единственно правильные, поскольку российская «мировая» культура является частью российской «адской» пропаганды, значит она является также оружием, которое используют против украинцев.
«Депутатский корпус Киевского городского совета держит общую позицию и поддерживает каждое подобное решение. Сегодня мы поддержали решение о переименовании железнодорожных станций и библиотеки. На следующих пленарных заседаниях также рассмотрим переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена, которые до сих пор нас держат в советском и российском мире. Мы постепенно завершаем процесс дерусификации в столице. Пока городские объекты названы именами тех, кто совершал геноцид украинского народа — до тех пор „русский дух“ с шовинистическим уклоном будет бодрить своих жителей „освобождать братский народ“. Настало время завершения культурологической оккупации»,— отметил Владимир Бондаренко.
В частности, в Оболонском районе библиотеку им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева. Железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию Грушки. Железнодорожная станция Киев-Московский переименована в станцию Киев-Демеевский. Железнодорожная станция Киев-Петровка переименована в станцию Почайна.
Также столичный мэр Виталий Кличко сегодня подал проект решения о переименовании бывшего сквера Дружбы между Киевом и Москвой на сквер Героев Мариуполя. Депутаты поддержали такую инициативу.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»