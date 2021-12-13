В Киеве перед судом предстанет 44-летний мужчина, который приставал к падчерице
В Киеве будут судить мужчину, который приставал к падчерице. Фото: сеть Интернет
Когда мать потерпевшей была на работе, мужчина воспользовался беспомощностью 13-летней падчерицы и начал протягивать к ней свои «грязные» руки.
Следователи завершили досудебное расследование по поводу инцидента, случившегося на улице Тагильской и направили материалы в суд. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что сожитель сексуально добивался ее дочь.
Пресссекретарь Подольского управления полиции Анна Страшок уточнила «Вечернему Киеву», как только мама ребенка узнала об инциденте, срочно обратилась в полицию. После чего педофил скрылся. Ювенальные полицейские пообщались с ребенком и ее матерью, чтобы узнать ли это был единственный инцидент. Ведь, как показывает практика, дети, ставшие жертвами педофилов, долго боятся признаться об этом.
«По словам матери потерпевшей, раньше девочка не жаловалась на отчима, — добавляет пресс-секретарь Страшек. — Также известно, что у подозреваемого ранее уже были проблемы с законом. Киевлянин привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и к административной ответственности за управление авто в наркотическом опьянении».
Педофилу инкриминируют наказание по статье малолетнего лица. В настоящее время фигурант находится под стражей.
За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о киевлянине, который пять лет насиловал падчерицу. В течение длительного времени ребенок не решался рассказать маме об издевательствах. Однако призналась другу, который и огласил дело.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»