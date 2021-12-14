В Киеве пассажир троллейбуса разоблачил вора и получил удар ножом
Злоумышленник ударил мужчину ножом в грудь и сбежал. Фото из открытых источников
Карманный вор ударил ножом мужчину, который заметил, как тот пытался утащить кошелек у женщины и поднял шум.
Событие произошло в троллейбусе на улице Маршала Тимошенко на Оболони. Пассажир сделал замечание «щипачу». Во время конфликта вор получил нож, ударил мужчину в грудь и сбежал. К счастью, рана оказалась несмертельной. Раненый пассажир сам вызвал полицию.
Оперативщики установили личность нападающего и место его нахождения. На указанный адрес выехали сотрудники уголовного розыска главного и районного управлений полиции, а также сотрудники спецподразделения КОРД.
Вору грозит до семи лет тюрьмы. Фото: полиция Киева
Правоохранители задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. Во время обыска в помещении вора правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия.
Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил задержанному о подозрении по статье «Хулиганство, совершенное с применением холодного оружия» Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.
В ближайшее время райсуд изберет злоумышленнику меру пресечения. В июле этого года полицейские задержали иностранца, который на Никольской Борщаговке ударил ножом прохожего просто за отказ дать закурить.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»