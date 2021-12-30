В Киеве парень из-за долга избил товарища битой
В Киеве парень из-за долга избил товарища битой
Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков.
К полиции обратился 30-летний мужчина и сообщил, что в подъезде дома на улице Кирпоноса его избил товарищ. На место происшествия прибыли следователи и медики.
Оказалось, что 23-летний киевлянин договорился о встрече со своим товарищем по месту его жительства. Во время встречи, парень потребовал средства у должника. Услышав отказ гость схватил битую и начал беспощадно бить ею товарища. Когда пострадавший потерял сознание, быстро сбежал из места происшествия.
Правоохранители очень быстро задержали обидчика. Ему инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. За такой импульсивный поступок молодой человек рискует провести до восьми лет в тюрьме.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о двух подростках, которые напали на бар. Компания молодых людей, повредила битой мебель, стекло дверей и окон. После этого пытались проникнуть внутрь, где закрылись работники и посетители бара.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»