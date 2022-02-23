В Киеве отметили представителей туристической сферы

magictr | 23.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева отметили представителей туристической ></p> <p>К Международному Дню туристических гидов им вручили сертификаты. Фото: КГГА </p> <p>Сегодня к Международному Дню туристических гидов Управление туризма и продвижений КГГА вручило памятные сертификаты.</p> <p>Среди отмеченных — экскурсионные отделы Музея истории города Киева, Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, Литературно-мемориального музея М. Булгакова, Национального музейного комплекса Героев Небесной Сотни «Музей Революции Достоинства», а также тренеры Всеукраинской ассоциации , Ольга Шамрай и Татьяна Гаврилова. Они получили памятные сертификаты за вклад в развитие туристической сферы столицы. sferi-3c539ca.jpg» alt=»В&Киеве отметили представителей туристической сферы» /></p> <p>Глава Управления туризма и продвижений КГГА Марина Радова. Фото: КГГА</p> <p><strong>Комментарии Управление туризма и продвижений КГГА </strong><strong>Марина Радова</strong> обратила внимание на важность работы туристических гидов для формирования привлекательности города Киева как туристической дестинации и выразила благодарность специалистам, которые встречают туристов и открывают столицу гостям со всего мира.</p> <p>Она напомнила, что профессиональность гида является частью туристического продукта, от его компетентности зависит качество туристической услуги, а она влияет на информационную и эмоциональную удовлетворенность туриста. Практика доказала, что туроператоры, сотрудничающие с гидами на партнерских началах, являются более конкурентоспособными.</p> <p><img class=

Экскурсоводы и тренеры получили памятные сертификаты за вклад в развитие туристической сферы столицы. Фото: КГГА

21 февраля отмечают Международный День туристических гидов. World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) определила 2022 год годом перезагрузку туризма и особой роли туристических гидов.

В прошлом году Киевсовет утвердил городскую целевую программу развития туризма в Киеве на 2022-2024 годы. Предусмотренные мероприятия направлены на увеличение количества туристов, улучшение их комфорта пребывания в столице, повышение эффективности управления туристической сферой.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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