В Киеве отметили представителей туристической сферы
23.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Экскурсоводы и тренеры получили памятные сертификаты за вклад в развитие туристической сферы столицы. Фото: КГГА
21 февраля отмечают Международный День туристических гидов. World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) определила 2022 год годом перезагрузку туризма и особой роли туристических гидов.
В прошлом году Киевсовет утвердил городскую целевую программу развития туризма в Киеве на 2022-2024 годы. Предусмотренные мероприятия направлены на увеличение количества туристов, улучшение их комфорта пребывания в столице, повышение эффективности управления туристической сферой.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»