В Киеве отметили День памяти защитников Донецкого аэропорта
Воспоминаниями поделился профессиональный военный и фотограф Руслан Боровик. Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
С 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года длилась оборона стратегически важного объекта. 242 дни терминалы Донецкого аэродрома были настоящим форпостом для устойчивых, бесстрашных и непобедимых украинских киборгов.
Вечер памяти сегодня прошел в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Говорили об обороне ДАПа — символа украинского мужества и оплота украинского духа.
С благодарностью к воинам обратился генеральный директор Музея Юрий Савчук. Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
С благодарностью к воинам обратился генеральный директор Музея Юрий Савчук. Он призвал всех присутствующих в тишине вспомнить о погибших, почтить, поблагодарить.
Об этой одной из самых трагических, но в то же время героическую страницу войны делился воспоминаниями профессиональный военный и фотограф по призванию Руслан Боровик. Отправляясь на защиту Донецкого аэропорта, он прихватил с собой фотокамеру. Тогда он еще не знал, что на фотографиях будут зафиксированы последние образы погибших собратьев и уникальные эпизоды обороны аэродрома. Фотографии его авторства стали известны на весь мир. -076f918.jpg» alt=»В&Киеве отметили День памяти защитников Донецкого аэропорта» />
Руслан Боровик рассказывал, в каких условиях приходилось создавать фотографии. Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Во время встречи Руслан Боровик рассказывал, в каких условиях приходилось создавать фотографии. А еще говорил о том, кем он был до войны, как война ворвалась в его жизнь и навсегда все изменила. Больше Руслан упоминал о собратьях, особенно погибших.
Долгое противостояние с врагом далось ценой сотен человеческих жизней. Именно погибшие воины держались до последнего и стали примером несокрушимой воли и стойкости. Их подвиги вдохновили художников на создание фильмов и книг, среди которых, в частности, роман «Аэропорт» Сергея Лойко. Идя по литературным строкам этого произведения, сегодня мы вспоминали о реальных героях: Игоре Зиниче, Иване Шостаке, Олеге Кузьминых, Игоре Брановицком и Иване Куряти.
Истории лицеисты и курсанты. Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Впечатляющие истории о киборгах слушали лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также военнослужащие Национальной гвардии.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»