В Киеве отметят День арт-кино Европы
Кинотеатр «Октябрь» уже в пятый раз присоединяется к празднованию Дня арт-кино Европы
14 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь», одновременно с другими многочисленными европейскими киноплощадками, состоится оригинальное культурное событие — «День Арт-кино Европы». В этот день пройдет томатическая дискуссия, специальный показ фильма «Иллюзия контроля» и сеансы европейского и национального кино.
Уже шестой год подряд Международная конфедерация артхаусных кинотеатров «CICAE» и ассоциация «Europa Cinemas» объединяются, чтобы отпраздновать День арт-кино Европы и поздравить кинотеатры, которые поддерживают европейское кино и внесли свой вклад в развитие европейской культуры. эксклюзивных репертуарных программ. Ежегодно более 600 кинотеатров в более чем 40 странах участвуют в этом событии.
Кинотеатр «Жовтень» уже в пятый раз присоединяется к празднованию Дня арт-кино Европы и знакомит украинских зрителей с лучшими образцами европейского кинематографа. Благодаря своей репертуарной политике «Октябрь» единственный украинский кинотеатр, входящий в европейскую киноассоциацию «Europa Cinemas».
До Дня арт-кино Европы кинотеатр «Октябрь» подготовил специальную программу мероприятий.
1. Дискуссия на тему — «Популяризация европейского кино: опыт кинотеатров Украины и стран ЕС».
Начало— 14:00, Конференц-зал кинотеатра, 1 этаж.
Среди спикеров — Сергей Зленко, заместитель национального представителя от Украины в Eurimages Алена Дмуховская, проектная менеджерка Национального бюро программы ЕС «Креативная Европа» в Украине, Андрей Халпахчи, генеральный директор Киевского международного кинофестиваля «Молодость», Виктор Собиянский, эксперт по в Киеве, Альбина Шнипко, менеджер по маркетингу кинотеатра «Октябрь».
2. Специальный показ фильма «Иллюзия контроля» при участии режиссера и творческой команды фильма.
«Иллюзия контроля» — это смелый стартап гениальных авторов, объединивший более 180 знаковых персонажей Украины, сыгравших в фильме самих себя и имеющих большой шанс остаться в истории. Среди них — Сергей Никифоров, основатель малой авиации в Украине; Валерий Вайсман, креативный директор бренда Vaismann; Сергей Петренко по IT индустрии; Андрей Шабанов — телеведущий, шоумен.
«Иллюзия контроля» — триллер, драма на перекрестке идей и смыслов, которые освещены в фильмах «Игра», «Шоу Трумана» и сериале «Черное зеркало». По сюжету, Виктор Хайдановский обладает способностью тонко чувствовать окружающих его людей. С легкостью проникая в самую суть характера и желаний, Виктор может на несколько шагов просчитать как поведет себя и другой человек. Со временем эта способность позволяет ему ему контролировать и направлять большие финансовые потоки в интересах своих клиентов. Но однажды он выясняет, что вся своя жизнь с самого детства была марионеткой в чужой довольно тонко-обдуманной игре. Пытаясь выяснить кто за этим стоит, Виктор открывает для себя новые, сложно узнаваемые технологии влияния на сознание человека.
После просмотра гостей ждет общение с творческой командой ленты — режиссером Владеком Занковски, продюсером Игорем Раздорожным, исполнителем главной роли Олегом Фендюрой, исполнителями ролей — Андреем Шабановым, Миленой Компаниец и персонами принимавших участие в конкурсе. сеанса — 15:15.
Стоимость билетов: 105грн.
3. Репертуар в этот день будет состоять из европейских и национальных фильмов:
—«Снега больше не будет» Страна: Германия, Польша, режиссер Малгожата Шумовская, Михал Энглерт;
—«Даже мыши попадают Страна: Франция, Чехия, Польша, Словакия, режиссер Дениза Гриммова, Ян Бубеничек;
—«Плохой сосед» Страна: США, Германия. Режиссер: Даниэль Брюль;
—«Хищники» Страна: Италия. Режиссер: Пьетро Кастеллитто;
—Почему я жив? Страна: Украина. Режиссер: Вилен Новак;
—«Память» Страна: Великобритания, Франция, Таиланд, Колумбия. Режиссер: Апитчатпон Вирасетакул;
—«Инструкция по воспитанию мажоров» Страна: Франция. Режиссер: Николя Кюш
—«Фестиваль итальянского арт-кино» Страна: Италия;
— «Кошачьи миры Луиса Уэйна/The Electrical Life of Louis Wain» Страна: Великобритания, США. Режиссер: Уилл Шарп;
—«Дни Вышеградского кино» — показы современных фильмов из региона Вышеградской Группы — группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.
Кафе «Гастроль» тоже к лучу к празднованию культурного события. Гостей будут угощать по специальному меню европейскими блюдами и напитками.
Адрес кинотеатра: ул. Константиновская, 26
Напомним, в Киеве вышел в прокат первый художественный фильм с актером, болеющим ДЦП.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>