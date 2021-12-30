В Киеве отменили четыре вечерних рейса городской электрички

magictr | 31.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У вечерние рейсы городской электрички

Рейсы отменили по техническим причинам. Фото: Борис Корпусенко

Сегодня, 30 декабря, по техническим причинам отменяется курсирование четырех вечерних рейсов городской электрички.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе. Вечером не будут курсировать городские электрички: № 7416, 7423, 7424, 7431. В коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства.

Кроме того, в ночь на 31 декабря через ремонт контактной сети .

Движение первого с 00:30 до 05:30¦организуют:

  • Ст. м. «Площадь Льва Толстого» — ул. Льва Толстого — ул. Владимирская — бульв. Тараса Шевченко — просп. Победы (к просп. Академика Палладина).

Троллейбус № 92Н с 00:50 до 05:20 курсировать по маршруту:

  • «Международный аэропорт „Киев «(Жуляне)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

Зато в новогоднюю ночь транспорт будет работать дольше, а фуникулер — круглосуточно.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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