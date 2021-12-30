В Киеве отменили четыре вечерних рейса городской электрички
31.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Рейсы отменили по техническим причинам. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 30 декабря, по техническим причинам отменяется курсирование четырех вечерних рейсов городской электрички.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе. Вечером не будут курсировать городские электрички: № 7416, 7423, 7424, 7431. В коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства.
Кроме того, в ночь на 31 декабря через ремонт контактной сети .
Движение первого с 00:30 до 05:30¦организуют:
- Ст. м. «Площадь Льва Толстого» — ул. Льва Толстого — ул. Владимирская — бульв. Тараса Шевченко — просп. Победы (к просп. Академика Палладина).
Троллейбус № 92Н с 00:50 до 05:20 курсировать по маршруту:
- «Международный аэропорт „Киев «(Жуляне)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
Зато в новогоднюю ночь транспорт будет работать дольше, а фуникулер — круглосуточно.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»