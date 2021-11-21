В Киеве отмечают День Достоинства и Свободы: расписание событий
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2021-го исполняется 8-я годовщина Революции Достоинства. Фото: Борис Корпусенко
По случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечается ежегодно 21 ноября, в столице пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции и т.д.
Утром состоятся мемориальные мероприятия на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и хода «Не теряем достоинство. Защитим свободу» по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни — Временный Мемориал Героев Небесной Сотни. -rozklad-podij-cfa68da.jpg» alt=»В Киеве отмечают День Достоинства и Свободы: расписание событий» />
С 9:00 до 23:00 на Майдане Незалежности пройдет имерс проект «Ощущение Майдана»Это инсталляция с LED-экранов, на которых будут транслироваться архивные кадры, снятые во время событий Революции Достоинства. Фильм будет сопровождаться музыкальными треками группы Dakh Daughters. Специально для проекта художницы записали трек на стихи Юрия Издрика о Революции Достоинства— 21 ноября слушатели услышат композицию впервые. Подробнее.
В 13:00 пройдет презентация уличной выставки «Рисованная история Майдана» — графического романа-выставки о Революции Достоинства на Майдане Незалежности (вокруг монумента Независимости).
Графический роман Александра Комяхова — это сюжет, вплетенный в документальную графику. Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью.
Через историю киевской семьи выставка-мальопись рассказывает о ключевых этапах Революции Достоинства. Аннотации с историческими экскурсами и фактами, хронология событий, иллюстративное сопровождение позволят погрузиться в контекст Майдана, лучше понять ход его истории. В процессе создания графического романа «ТАТО» автор, который сам был свидетелем и участником Революции Достоинства, также работал с архивом Музея Майдана, консультировался с очевидцами событий.
В 15:00 в кинотеатре «Лира» пройдет специальный показ первого документального фильма Babylon'13 «Сильнее, чем оружие»,что представляет хронику драматических событий Украинской революции Достоинства и российско-украинской войны — от попытки захвата здания президентской администрации 1 декабря 2013 года до кровавых боев на руинах Донецкого аэропорта осенью 2014-го. Вход свободный. Детальнее о событии. alt=»В Киеве отмечают День Достоинства и Свободы: расписание событий» />
В 19:00 в Киевском академическом театре «Колесо»состоится спектакль «Маймайдан» по пьесе современной украинской драматургини Надежды Симчич, получившей театральную премию «Киевская Пектораль». Посвящается студентам, журналистам, самообороновцам, медикам, священникам, волонтерам, киевлянам и приезжим,— всем, кто в дни Революции Достоинства вышел на Майдан и стал сотворцем новейшей истории Украины.
До 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» продолжается фотовыставка «Майдан — крепость духа». Выставка проводится уже в пятый раз. В этом году героинями фотовыставки стали женщины-берегини, которые в те бурные дни бок о бок с мужчинами боролись за Свободу, Достоинство и европейские стремления украинского народа. Подробнее.
Также до 30 ноября в читальном зале Государственного архива г. Киева продлится выставка архивных документов «До Дня Достоинства и Свободы».
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День Достоинства и Свободы отмечается ежегодно 21 ноября в начале этого дня двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года). Является преемником праздника Дня Свободы, который праздновался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005—2011 годах, пока не было отменено указом президента Виктора Януковича. 13 ноября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День достоинства и свободы.
Государство «Свободны творить будущее» выражает идею направленности в будущее. Революция Достоинства — выдающаяся и героическая страница нашего недавнего прошлого, но самое важное, о чем должны помнить и осознавать как долг, она дала украинцам возможность самим решать, какой будет Украина завтра, куда она направляется. На Майдане украинцы обстояли основные гражданские права и свободы, которые каждому дают возможность самореализации в соответствии с его стремлениями.
Идея информационной кампании этого годае показывает ценность Майдана для каждого персонально. Достоинство и свобода — не абстрактные ценности, а конкретная возможность для каждого. Евромайдан — это о субъектности, социальной зрелости и ответственности украинцев.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»