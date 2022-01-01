В Киеве открывается самый большой в Украине каток

magictr | 01.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева открывается самая большая в Киеве Площадь катка составляет 6 тысяч квадратных метров. Фото: Александра Корунская <p>С 1 января 2022 года на Ледовом стадионе возле станции метро Ипподром (ул. Глушкова, 9) откроется самый большой каток в Украине — его площадь составляет 6 тысяч кв. м.</p> <p>Торжественное открытие катка состоится 1 января в 10:00, а организаторы обещают музыкальное шоу и развлекательную программу.</p> <p><img class=

Каток расположен на Фото: Ольга Дударенко

Стадион будет работать в будние дни с 11:00 до 19:00, а на выходных с 9:00 до 21:00 (касса— с 11:00 до 20:00).

< Стоимость входа - 70 грн, оставаться на льду можно не более двух часов. Прокат: 150 гривен на 2 часа.

Как отмечают первые посетители, работают уборные, есть скамьи для переодевания в теплом помещении.

Ледовый стадион — первый в Украине спортивный комплекс под открытым небом дорожками, построенными в 1975 году.

Ледовые катки работают на Софиевской и Контрактовой площадях, на Русановке, на «Лесной», возле метро «Демеевская».

Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»

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