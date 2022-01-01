В Киеве открывается самый большой в Украине каток
01.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Каток расположен на Фото: Ольга Дударенко
Стадион будет работать в будние дни с 11:00 до 19:00, а на выходных с 9:00 до 21:00 (касса— с 11:00 до 20:00).
< Стоимость входа - 70 грн, оставаться на льду можно не более двух часов. Прокат: 150 гривен на 2 часа.
Как отмечают первые посетители, работают уборные, есть скамьи для переодевания в теплом помещении.
Ледовый стадион — первый в Украине спортивный комплекс под открытым небом дорожками, построенными в 1975 году.
Ледовые катки работают на Софиевской и Контрактовой площадях, на Русановке, на «Лесной», возле метро «Демеевская».
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»