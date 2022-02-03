В Киеве открывается международная выставка модной одежды
Выставка презентует продукцию более 500 отечественных и зарубежных брендов. Фото: Kyiv Fashion
С 2 по 4 февраль в Международном выставочном центре проходит выставка Kyiv Fashion, представляющая продукцию более 500 отечественных и зарубежных брендов. отражает актуальные тенденции, а также направления развития отрасли.
На Kyiv Fashion представлены различные группы товаров, включая женскую, мужскую и детскую одежду, вечернюю и дизайнерскую одежду, нижнее белье, домашнюю одежду, одежду больших размеров, а также наряды для активного образа жизни и меховые изделия, текстиль и фурнитуру.
Выставка презентует продукцию более 500 отечественных и зарубежных брендов. Фото: Kyiv Fashion
Выставка предлагает специализированные тематические разделы: Kyiv Fashion Lingerie & Свадьбы, Kyiv Fashion Premium, Kyiv Fashion Accessories, Kyiv Fashion Fabrics, Kyiv Fashion Equipment.
Посетители могут познакомиться с более чем 500 украинских и зарубежных брендов одежды. Несмотря на логистические ограничения и карантинные ограничения на выставке будут представлены и иностранные бренды из Польши, Литвы, Латвии, Турции, Беларуси.
Выставка презентует продукцию более чем 500 рублей. Фото: Kyiv Fashion
Kyiv Fashion невозможно представить без производителей и поставщиков тканей, фурнитуры, аксессуаров и оборудования для кроя и шитья. И если на стендах производителей одежды мы можем увидеть, что мы будем носить в следующем сезоне, то на стендах производителей материалов — как, из чего и на чем будут шить.
Запад в первую очередь направлен на поиск дистрибьюторов. Но будет интересен и потребителям, ведь часть представленных моделей продаются по ценам производителей.