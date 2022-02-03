В Киеве открывается международная выставка модной одежды

magictr | 03.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеву открывается международная выставка одежды

Выставка презентует продукцию более 500 отечественных и зарубежных брендов. Фото: Kyiv Fashion

С 2 по 4 февраль в Международном выставочном центре проходит выставка Kyiv Fashion, представляющая продукцию более 500 отечественных и зарубежных брендов. отражает актуальные тенденции, а также направления развития отрасли.

На Kyiv Fashion представлены различные группы товаров, включая женскую, мужскую и детскую одежду, вечернюю и дизайнерскую одежду, нижнее белье, домашнюю одежду, одежду больших размеров, а также наряды для активного образа жизни и меховые изделия, текстиль и фурнитуру.

У Киеву открывается международная выставка одежды

Выставка презентует продукцию более 500 отечественных и зарубежных брендов. Фото: Kyiv Fashion

Выставка предлагает специализированные тематические разделы: Kyiv Fashion Lingerie & Свадьбы, Kyiv Fashion Premium, Kyiv Fashion Accessories, Kyiv Fashion Fabrics, Kyiv Fashion Equipment.

Посетители могут познакомиться с более чем 500 украинских и зарубежных брендов одежды. Несмотря на логистические ограничения и карантинные ограничения на выставке будут представлены и иностранные бренды из Польши, Литвы, Латвии, Турции, Беларуси.

В&Киеве открывается международная выставка модной одежды

Выставка презентует продукцию более чем 500 рублей. Фото: Kyiv Fashion

Kyiv Fashion невозможно представить без производителей и поставщиков тканей, фурнитуры, аксессуаров и оборудования для кроя и шитья. И если на стендах производителей одежды мы можем увидеть, что мы будем носить в следующем сезоне, то на стендах производителей материалов — как, из чего и на чем будут шить.

Запад в первую очередь направлен на поиск дистрибьюторов. Но будет интересен и потребителям, ведь часть представленных моделей продаются по ценам производителей.

В Киеве открывается международная выставка мод ></p> <p>В пределах выставки проходит образовательная программа. Фото: Kyiv Fashion</p> <p>В пределах выставки проходит образовательная программа и бизнес-мероприятия. В частности, 3 февраля есть возможность подискутировать о «SMART и DIGITAL тенденциях будущей моды. Критический дискурс-анализ: одежда, обувь, текстиль. 2024 год» с первым центром удельных украинских прогнозистов моды, выпускников единственной в Украине и в Восточной Европе лицензированной образовательной программы «Прогнозирование моды».</p> <p>Больше информации о выставке</p> <p><strong>Kyiv Fashion 2022 (весна)</strong><br /><strong>Когда:</strong> 2-3 февраля с 10:00 до 18:00 (вход до 17:30), 4 февраля с 10:00 до 16: 00 (вход до 15:30).<br /><strong>Где: </strong>Международный выставочный центр, Броварской пр-т, 15, пав. 2.<br />Вход свободный, нужно заказать приглашение.</p> <p>На выставке обязательно соблюдение маскового режима и прохождение температурного скрининга!</p> <p>3-6 февраля в Киеве состоится Ukrainian Fashion Week </p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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