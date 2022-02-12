В Киеве открыли выставку, посвященную женскому телу
Выставка имеет возрастное ограничение — 18+. Фото: Ольга Косова
Накануне Дня влюбленных в столице открылась выставка-ода любви, весне и эстетике красоты женского тела.
На днях в галерее «НюАрт», расположенной неподалеку от Мариинского парка, открылась новая выставка. Здесь экспонируется серия работ живописца Владимира Колесникова «В поисках амазонок».
В экспозиции будут представлены около 50 произведений живописи и графики, большинство из которых еще ни разу не выставлялось публично.
В картинах художника объединяются черты станковой и монументально-декоративной живописи.
«В своем творчестве Владимир обращается к поискам женского начала, воспевает красоту тела. С помощью линий и цветной заливки он достигает на полотне эффекта витражей», — отмечают в галерее.
Выставка имеет возрастное ограничение — 18+. Она продлится до 26 февраля.
Владимир Владимирович Колесников родился 1977 года в городе Полтава. Родился в Полтаве. 1992 года поступил в Харьковское государственное художественное училище на факультет живописи. В 1995 году продолжил обучение в Львовской национальной академии искусств, в 1998 году перевелся в Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры в Киеве на факультет живописи (мастерская М. Стороженко). С 2013 года — член Национального союза художников Украины. Активный участник пленэров в Украине и за рубежом. .jpg» alt=»В&Nbsp;Киеве открыли выставку, посвященную женскому телу» />
Когда: вторник-пятница — с 10:00 до 18:00, суббота— с 12:00 до 17:00, воскресенье-понедельник— выходные.
Где: Галерея «НюАрт», ул. Грушевского, 28/2.
Вход свободный, с соблюдением карантинных ограничений.
Напомним, что до 14 февраля в Музее истории туалета можно принять участие в амурном квесте на знания своей второй половинки, или же посетить костюмированную экскурсию, посвященную известным любовникам прошлых времен.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»