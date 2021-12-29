В Киеве открыли фотовыставку солидарности с крымскими политзаключенными

magictr | 29.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У  ;крымскими политзаключенными

Сергей Томиленко вручил Мумине Салиевой пресс-карту Международной федерации журналистов. Фото: НСЖУ

Выставку «Гражданские журналисты важны!», состоящую из более 40 фоторабот, представили в доме Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на Крещатике.

На фотографиях изображены заключенные российскими оккупационными властями крымскотатарские гражданские журналисты и их семьи. Председатель НСЖУ Сергей Томиленко во время открытия выставки отметил, что эта фотоэкспозиция — акция солидарности Национального союза журналистов Украины с политическими пленниками и их родными. Он подчеркнул, что сейчас под арестом в оккупированном Крыму находится 10 гражданских журналистов.

«В последнее время в Украине чувствуется определенное примирение с оккупацией, ее трагическими реалиями. Но для нас каждая фамилия пострадавших от оккупантов — это не статистика, а трагедия. Мы говорим, что гражданские журналисты важны и призываем оккупационные власти немедленно их освободить. Российские власти пытаются перевести журналистов в статус «террористов», «экстремистов», навесить на них токсичные ярлыки. Поэтому мы заявляем о важности международной поддержки статуса журналистов, включать механизмы журналистской солидарности», — сказал Сергей Томиленко.

У Киевские открытия ;заключенными

Известный крымский журналист Николай Семена, который также подвергся преследованиям оккупантов за свою профессиональную деятельность, отметил, что сегодня чрезвычайно трудно получать с полуострова объективную информацию. Чтобы помочь в этом украинским журналистам, НСЖУ организовала серию вебинаров «В фокусе — Крым».

«В условиях, когда профессиональные журналисты либо выехали из Крыма, либо должны были замолчать, либо репрессированы, на смену им пришли гражданские журналисты — люди, которые часто не имеют профессиональных знаний и умений, но распространяют правдивую и разностороннюю информацию», — сказал Николай Семена.

У Киевские покрытия ;узниками

Секретарь НСЖУ, Заслуженный журналист Украины Николай Семена

В свою очередь одна из кураторов выставки, жена заключенного гражданского журналиста Сейрана Салиева—Мумине Салиева отметила, что крымские гражданские журналисты освещают аресты, производимые российскими силовиками, «судебными» заседаниями, и не прекращают посылать правдивую информацию даже находясь за решеткой.

Да, Халиде Бекирова, жена крымского политзаключенного Рэмзи Бекирова, рассказала, что ее муж, историк по специальности, после 2014 года должен был сменить профессию и стать журналистом. Он фиксировал обыски, «судебные» заседания, вел стримы. Сначала его подвергали административным арестам, а наконец вместе с 24 другими гражданскими журналистами обвинили в уголовном преступлении.

«Таким образом они хотели нанести удар по организации „Крымская солидарность“, остановить освещение репрессий. Но на смену арестованным пришло еще больше гражданских журналистов. Мы, семьи задержанных все живем, как в тюрьме под открытым небом…», — сказала Халиде Бекирова.

А жена политзаключенного Сервера Мустафаева—Майе Мустафаева рассказала о пытках, которым была подвергнута ее мужа в русских застенках. При этом она зацитировала его слова о том, что он боится не того, что его голос ничего не изменит, а того, что многие испугаются пойти против системы.

У Киевские покрытия ;заключенными

Жена политзаключенного Сервера Мустафаева — Майе

В свою очередь Лиля Сулейманова, жена гражданского журналиста Амета Сулейманова, находящегося в Крыму под домашним арестом, отметила, что политзаключенными являются не только самые репрессированные, а также их жены, дети, родители, родственники, друзья — каждый из них пережил свою боль. >

«Освещать этот беспредел очень важно, ведь гласность сдерживает силовиков»,— подчеркнула она.

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, выступая на открытии выставки, подчеркнул, что в условиях уничтожения российскими оккупантами свободы слова в Крыму, значение гражданской журналистики трудно переоценить. Он также напомнил, что на рассмотрении в Верховной Раде находится неотложный президентский законопроект, призванный поддержать и защитить крымских политзаключенных.

В Киеве открыли фотовыставку солидарности с крымскими политическими заключениями>>>> 10 гражданских журналистов</p> <p><strong>Правозащитница Мария Томак</strong>, призвала к скорейшему принятию этого документа. Она также подчеркнула, что преследование гражданских журналистов в Крыму — это часть общей картины притеснений свободы слова, которая господствует в России. </p> <p>«Гражданская журналистика — это, с одной стороны, уникальный крымский феномен, а с другой — часть развивающегося там мирового тренда, где власть запрещает деятельность журналистов», — сказала Мария Томак. </p> <p><strong>Руководитель проекта Радио Свобода «Крым-реалии» Владимир Притула</strong>рассказал, что около 60 журналистов, которые сотрудничали с этим проектом, должны были либо прекратить сотрудничество, либо уехать в материковую Украину. На их место пришли гражданские журналисты.</p> <p>В открытии фотовыставки также приняли участие дипломаты (в частности, советник по вопросам прессы, образования и культуры Посольства США в Украине Волтер Браунолер), правозащитники (представители Центра прав человек СМЕНА), крымские журналисты, которые были вынуждены выехать с полуострова после 2014 года. </p> <p>Эта экспозиция — является завершающим этапом проекта «В фокусе — Крым», который реализовала НСЖУ при поддержке Европейской федерации журналистов. Проект состоял из 10 вебинаров, которые посетили более 1400 участников — работников национальных и региональных СМИ, студентов и преподавателей журналистских кафедр 26 высших учебных заведений Украины. </p> <p>На днях, на станции метро «Золотые ворота» открыли выставку к 115-летию «Вечернего Киева». Сергей Томиленко от имени НСЖУ поздравил коллектив издания с юбилеем.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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