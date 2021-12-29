В Киеве открыли фотовыставку солидарности с крымскими политзаключенными
Сергей Томиленко вручил Мумине Салиевой пресс-карту Международной федерации журналистов. Фото: НСЖУ
Выставку «Гражданские журналисты важны!», состоящую из более 40 фоторабот, представили в доме Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на Крещатике.
На фотографиях изображены заключенные российскими оккупационными властями крымскотатарские гражданские журналисты и их семьи. Председатель НСЖУ Сергей Томиленко во время открытия выставки отметил, что эта фотоэкспозиция — акция солидарности Национального союза журналистов Украины с политическими пленниками и их родными. Он подчеркнул, что сейчас под арестом в оккупированном Крыму находится 10 гражданских журналистов.
«В последнее время в Украине чувствуется определенное примирение с оккупацией, ее трагическими реалиями. Но для нас каждая фамилия пострадавших от оккупантов — это не статистика, а трагедия. Мы говорим, что гражданские журналисты важны и призываем оккупационные власти немедленно их освободить. Российские власти пытаются перевести журналистов в статус «террористов», «экстремистов», навесить на них токсичные ярлыки. Поэтому мы заявляем о важности международной поддержки статуса журналистов, включать механизмы журналистской солидарности», — сказал Сергей Томиленко.
Известный крымский журналист Николай Семена, который также подвергся преследованиям оккупантов за свою профессиональную деятельность, отметил, что сегодня чрезвычайно трудно получать с полуострова объективную информацию. Чтобы помочь в этом украинским журналистам, НСЖУ организовала серию вебинаров «В фокусе — Крым».
«В условиях, когда профессиональные журналисты либо выехали из Крыма, либо должны были замолчать, либо репрессированы, на смену им пришли гражданские журналисты — люди, которые часто не имеют профессиональных знаний и умений, но распространяют правдивую и разностороннюю информацию», — сказал Николай Семена.
Секретарь НСЖУ, Заслуженный журналист Украины Николай Семена
В свою очередь одна из кураторов выставки, жена заключенного гражданского журналиста Сейрана Салиева—Мумине Салиева отметила, что крымские гражданские журналисты освещают аресты, производимые российскими силовиками, «судебными» заседаниями, и не прекращают посылать правдивую информацию даже находясь за решеткой.
Да, Халиде Бекирова, жена крымского политзаключенного Рэмзи Бекирова, рассказала, что ее муж, историк по специальности, после 2014 года должен был сменить профессию и стать журналистом. Он фиксировал обыски, «судебные» заседания, вел стримы. Сначала его подвергали административным арестам, а наконец вместе с 24 другими гражданскими журналистами обвинили в уголовном преступлении.
«Таким образом они хотели нанести удар по организации „Крымская солидарность“, остановить освещение репрессий. Но на смену арестованным пришло еще больше гражданских журналистов. Мы, семьи задержанных все живем, как в тюрьме под открытым небом…», — сказала Халиде Бекирова.
А жена политзаключенного Сервера Мустафаева—Майе Мустафаева рассказала о пытках, которым была подвергнута ее мужа в русских застенках. При этом она зацитировала его слова о том, что он боится не того, что его голос ничего не изменит, а того, что многие испугаются пойти против системы.
Жена политзаключенного Сервера Мустафаева — Майе
В свою очередь Лиля Сулейманова, жена гражданского журналиста Амета Сулейманова, находящегося в Крыму под домашним арестом, отметила, что политзаключенными являются не только самые репрессированные, а также их жены, дети, родители, родственники, друзья — каждый из них пережил свою боль. >
«Освещать этот беспредел очень важно, ведь гласность сдерживает силовиков»,— подчеркнула она.
Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, выступая на открытии выставки, подчеркнул, что в условиях уничтожения российскими оккупантами свободы слова в Крыму, значение гражданской журналистики трудно переоценить. Он также напомнил, что на рассмотрении в Верховной Раде находится неотложный президентский законопроект, призванный поддержать и защитить крымских политзаключенных.