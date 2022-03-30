В Киеве открыли два автобусных маршрута от Троещины до электрички
На линии выходят еще больше автобусов. Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы сообщают, что на Троещине запускают автобусы, которые будут доставлять пассажиров к электричке.
Автобусные маршруты А59 и А61 возобновили работу для подвоза пассажиров к платформе Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Под расписание городской электрички откорректируются автобусные маршруты А59 и А61, которые из Радужного массива и ул. Милославской будут подвозить пассажиров к железнодорожной платформе «Троещина»,— сказал Николай поворозник.
Он напомнил, что с 27 марта АО «Укрзализныця» запустила в столице кольцевой маршрут проезжающей также на доступном расстоянии от массива Оболонь.
Сегодня для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты. Для общественного транспорта открывается Южный Мост. В частности, через мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро «Голосеевская»
Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ, «Вечерний Киев»