В Киеве откроют станцию метро «Львовские ворота»
Недостроенная станция. Фото: из открытых источников
Киевский метрополитен объявил конкурс на проект достройки станции.
Согласно объявлению о проведении тендера, КП «Киевский метрополитен» заказал выполнение проектных работ по строительству станционного комплекса «Львовские ворота» входа.
Ожидаемая стоимость проекта 73 млн 439 тысяч гривен.
Подать тендерное предложение можно до 21 февраля 2022 года. Работы должны завершить к 10 августа 2023 года.
«Львовские ворота» — незавершенная станция киевского метрополитена. Она расположена на зеленой ветке между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская» и должна выходить на Львовскую площадь.
История этого объекта очень интересна. Строить станцию начали в 1991 году. Но за неимением средств работы заморозили в 1996 году. Согласно задумкам архитекторов, «Львовские ворота» должны были стать одной из самых глубоких станций Киевского метро.
Сейчас ее глубина достигает 90 метров. Согласитесь, что это не очень большая разница, по сравнению с глубочайшей в мире станцией метро «Арсенальная», где двумя эскалаторами нужно спускаться под землю на 105,5 метров.
Проектов отделки «Львовской». Но реализовать их не суждено — в 1997 году строительные работы приостановили. Причина: Украину постиг тяжелый экономический кризис и средств на строительство новых станций метро в бюджете тогда не заложили.
На протяжении двух десятилетий покинутая станция своей загадочностью привлекала творческих людей. Например, ей посвятил полуфантастическую притчу писатель и поэт Александр Ирванец. В его видении «Львовские ворота» превратились в портал. Герой произведения вышел на этой станции, поднялся на поверхность и оказался во… Львове.
В 2013 году на территории станции даже провели модный показ. Шоу в таком необычном месте решил организовать один из дизайнеров, пригласив зрителей на платформу, там, где должны были останавливаться поезда.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»