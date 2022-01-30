В Киеве откроется уникальная выставка известных художников
В экспозиции представят студенческие произведения Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.
Завтра, 31 января, в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Вознесенский спуск, 20) состоится произведений Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко — тандема, который создал тысячи произведений в различных видах искусства. Эта выставка посвящена 90-летию Владимира Мельниченко.
В экспозиции представят студенческие произведения художников из фондов кафедры живописи НАОМА и фонда Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. В 1954 году художники выехали на летнюю практику к зимним берегам Белого и Баренцевого морей. Семь лет они прожили среди коренного населения Крайнего Севера, поняли культуру, обычаи, философию местного народа ненцев.
«В северной философии образ человека всегда был неотъемлемо связан с образом природы. Она строга, но духовно чиста. Именно такими и можно увидеть ненцев на холстах в экспозиции выставки — на нас смотрят мужественные отшельники в гармонии с личной и суровой природой», — отмечают в академии.
подготовительные эскизы к дипломам Владимира Мельниченко и Аде Рыбачук из той летней практики 1954-56 годов. Самыми известными среди них являются мозаики Центрального киевского автовокзала (1960), мозаичные панно Центрального дворца детей и юношества и декоративное дно бассейна перед ним (1963-1968), а также Парк Памяти и Стена Памятии. –обрядового кремационного комплекса на Байковой горе Киева.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»