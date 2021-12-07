В Киеве остановили пьяного водителя бензовоза
Грузовик мчался по улице Заболотного. Фото: патрульная полиция Киева
Столичные патрульные помешали возможной трагедии с ужасными последствиями, остановив нетрезвого водителя автоцистерны с топливом.
Инспекторы обратили внимание на грузовик MAN, нарушавший правила дорожного движения на улице Заболот Теремки.
Полицейские остановили автоцистерну. Оказалось, что водитель перевозил опасный груз. Патрульные заподозрили, что подвыпивший, но тот отказался пройти осмотр на состояние опьянения, чем автоматически подтвердил свою вину. Судя по фото грузовика, обнародованного правоохранителями, автоцистерна принадлежит сети автозаправочных станций KLO. -benzovozu-c922e3e.jpg» alt=»В Киеве остановили пьяного водителя бензовоза» />
На водителя автоцистерны скали два админпротокола
Пусть там, но патрульные отстранили водителя от управления грузовиком и . За нарушение правил перевозки опасного груза мужчине грозит 510 гривен штрафа, а за введение под хмельком — 17 тысяч гривен. Кроме того, любителю пьяной езды придется искать новую работу, ведь его на один год лишат права управления любым транспортом.
Недавно столичные патрульные гонялись за водительницей автомобиля Lexus, которая в пьяном угаре чуть ли не задавила скутериста и зацепила припаркованную машину. После этого нарушительница решила отрываться от преследователей на своих двоих. Водитель покинула авто, но забыла поставить его на ручной тормоз. Так что патрульным пришлось одновременно ловить неадекватную женщину и останавливать Lexus, который катился сам по себе.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»