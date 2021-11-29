В Киеве оштрафовали мчавшегося с безумной скоростью водителя
Водителю придется заплатить 1700 гривен штрафа. Фото: «Вечерний Киев»
Водитель автомобиля BMW летел по городу со скоростью 178 километров в час.
Патрульные зафиксировали нарушение прибором TruCam. Водитель более чем втрое превысил максимально разрешенную скорость движения на Столичном шоссе в это время года — 50 км/ч. Инспекторы составили соответствующий админпротокол, согласно которому мужчине придется заплатить 1700 гривен штрафа. >
Нарушения зафиксировали на TruCam
Отметим, что «скоростные» участки киевских дорог с 1 ноября перевели в зимний режим. Из семи улиц, где в весенне-летний период разрешалось ехать со скоростью 80 км/ч, демонтировали соответствующие знаки.
Кстати, с начала года, за нарушение скоростного режима, столичные патрульные привлекли к3 ответственности6 водителей.
Недавно инспекторы остановили водителя внедорожника Range Rover, который находился в розыске государственной исполнительной службой за неуплату 130 тысяч гривен штрафов за лихачество на дороге. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, где он будет оставаться пока его владелец не оплатит все долги.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»