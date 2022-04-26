В Киеве онкобольные получают необходимое лечение: как работает центр
Киевский онкоцентр работает. Фото: со страницы заведения
В Киевском онкоцентре с первых дней полномасштабной агрессии РФ организовали оказание критически необходимой помощи онкобольным горожанам. С начала войны химиотерапевтическое лечение прошли более 2600 пациентов.
Несмотря на объективно неблагоприятные условия, в частности, расположение заведения в районе, которое подвергалось серьезным обстрелам оккупанта, Департамента здравоохранения совместно с коллективом центра удалось организовать работу таким образом, чтобы пациенты вовремя получали неотложную медицинскую помощь.
В частности, не прекращало работу отделения химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания, а также паллиативное отделение для неизлечимых онкологических больных. Для минимизации рисков, безопасности пациентов и персонала в условиях военного состояния были отработаны маршруты и логистика безопасного пребывания больных во время получения лечения.
В марте взрывной волной в онкоцентре выбило оконное стекло. Фото: Киевский онкоцентр
В марте взрывной волной в онкоцентре выбило оконное стекло. Фото: Киевский онкоцентр
По данным директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, с 24 февраля и до сегодняшнего дня консультации в поликлиническом отделении получили более 2500 пациентов, химиотерапевтическое лечение — более 2600, 109 больных прошли курс лучевой терапии. Выполнено более 1250 различных обследований (УЗИ, КТ, маммография, гастроскопия, рентгенография, колоноскопия и т.п.). Кроме того, на базе Онкоцентра уже в начале марта заработала горячая для консультаций пациентов и их родственников по четырем номерам телефонов: 044-409-24-73; 044-365-04-10; 044-365-04-27; 099-622-85-75. На сегодняшний день возможностями онлайн-консультирования воспользовались около 6000 человек.
«В настоящее время КНП „Киевский городской клинический онкологический центр“ начинает работать в штатном режиме. В поликлинике ведут прием врачи — онкологи по всем специальностям, полностью возобновила работу регистратура, диагностические отделения, отделения функциональной диагностики и терапии и четыре лаборатории. Возобновлена работа хирургии и уже выполнено 54 операции. Также по состоянию на 21 апреля возобновлена работа «тяжелого» радиологического оборудования», — рассказала Валентина Гинзбург.
Так, по ее словам, на двух линейных ускорителях сейчас лечится 61 пациент, гамма-терапевтическом аппарате — 51 пациент, аппарате для контактной лучевой терапии «Гаммамед» (брахитерапия) –12 пациентов и пациентов. >
Также с целью предоставления качественной медицинской помощи онкологическим больным и обеспечения непрерывной работы в условиях военного состояния продолжает ежедневную работу мультидисциплинарный консилиум (МДК) лечение онкологических больных.
Валентина Гинзбург заметила, что прием пациентов на лечение в онкоцентр проводится ежедневно с понедельника до пятницы по направлению семейного врача по сотрудничеству с консультативно-диагностическими центрами. Центра.
«Мы хорошо понимаем, что онкопатология обычно „не простит“ отсрочку лечения, ведь выздоровление напрямую зависит от раннего выявления заболевания и своевременно начатой терапии. Именно поэтому налаживание работы Онкоцентра было одним из приоритетных направлений организационных усилий Департамента с первых дней противостояния российским оккупантам. Поэтому обращаюсь к киевлянам — в случае наличия проблемы не откладывайте свое лечение до более спокойных времен. Дайте себе шанс встретить победу живыми и здоровыми!» — призвала Валентина Гинзбург.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»