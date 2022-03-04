В Киеве оказывают полноценную медицинскую помощь нефрологическим больным
Больные с почечной недостаточностью, в том числе и нуждающиеся в регулярной жизненно необходимой процедуре гемодиализа, обеспечены медицинской помощью в полном объеме.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбургзаверила, что Киевский городской центр нефрологии и диализа прилагает максимум усилий для обеспечения пациентов нефрологического профиля лечением заместительной почечной терапии.
«На сегодняшний день в отделениях Центра получают лечение сеансами гемодиализа около 650 пациентов. Лечение перитонеальным диализом — 82 больных. Все они обеспечены расходными материалами для гемодиализа и перитонеального диализа, их состояние контролируют киевские медики. Ни один из этих пациентов не остался без внимания и помощи», — сообщила директор Департамента.
В случае необходимости нефрологические больные могут обращаться в Центр нефрологии и диализа по телефону с 11:00 до 14:00: 044 540 96 04, 073 442 29 56, 095 105 03 93 напомнила, что в столице работает 6 отделений, где пациенты получают лечение сеансами гемодиализа:
- Отделение амбулаторного гемодиализа и экстракорпоральных методов лечения №1 по адресу: ул. Петра Запорожца, 26ж;
- Отделение амбулаторного гемодиализа и экстракорпоральных методов лечения №2 по адресу: ул. Петра Запорожца, 26;
- Отделение госпитальной нефрологии и диализа № 2 по адресу: ул. Шелковичная;
- Отделение госпитальной нефрологии и диализа № 3 по адресу: ул. Отдыха;
- Отделение госпитальной нефрологии и диализа № 4 по адресу: ул. Богатырская проводит сеансы гемодиализа на базе Центра по улице Петра Запорожца, 26, в связи с капитальным ремонтом;
- Отделение госпитальной нефрологии и диализа № 5 по адресу: ул. Терещенковская 23-25/10.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»