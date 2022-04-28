В Киеве обустраивают территорию сквера имени Павла Шеремета
Сквер имени Павла Шеремета. Фото: из открытых источников
Работники зеленого хозяйства уже высадили здесь многолетние цветы и кусты.
В Шевченковском районе столицы высаживают многолетние растения и обустраивают территорию сквера имени Павла .
Сквер расположен на пересечении улиц Рейтарской и Стрелковой.
«Сейчас в сквере имени Павла Шеремета срезали ветки старых деревьев, выровняли участок и завезли землю. На территории зеленой зоны высадили многолетние цветы и кусты. Жители смогут полюбоваться цветущими растениями и отдохнуть на свежем воздухе. К тому же увеличение зеленых насаждений способствует адаптации Киева к изменениям климата. Вместе делаем наш город еще лучше»,— отметила депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба.
Депутат добавила, что необходимо обустраивать городские территории и создавать зеленые просторы, поскольку это способствует улучшению экологии в столице.
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