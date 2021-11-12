В Киеве обсуждают, как сделать Золотые ворота районом современной культуры
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В столице продолжается форум-воркшоп
Вчера в помещении Молодого театра прошел первый день форума «Золотые ворота. Район современной культуры», инициированный главой Департамента культуры КГГА Яной Бариновой. Приглашенные эксперты, представители власти, бизнеса и общины поделились мнениями о проблемах и перспективах этого уникального района.
Миссия инициативы — превратить район Золотых ворот в культурный кластер Киева вроде Культурной мили в Лондоне, Бруклинского района культуры в Нью-Йорке, округа Митте в Берлине или Музейного квартала в Вене — но с собственной идентичностью. такой брендовый квартал необходимо объединить усилий его резидентов вокруг общих проблем развития района, наполнение его современными культурными процессами и привлечением аудитории. Именно это и есть одна из целей форума, посетить который могли все желающие.
Приглашенными гостями и спикером форума стали представители локального бизнеса, местных властей, активисты и иностранные представители. Для начала они обменивались идеями, видением и опытом. В частности, первые дискуссии назывались «Почему Киеву нужен район современной культуры «Золотые ворота» и «Район «Золотые ворота». Объединение усилий: кто? что? для чего?». «В Киеве обсуждают, как сделать Золотые ворота районом современной культуры» />
«Вечерний Киев» собрал мнения спикеров форума.
Олег Гаряга,председатель Шевченковской РГА:
«Лет 15 я наблюдаю лично эту территорию — от Пейзажной аллеи, Львовской площади и до Площади Победы — как житель, человек, который здесь работает и живет. За последние годы здесь все больше появляется творческих и креативных людей и идей. Почувствовал реальные преобразования в районе, присутствуют другие стейкхолеры — люди, живущие, работающие, занимающиеся бизнесом и креативом. Золотые ворота как магнит притягивают. В советское время здесь также была активная творческая интеллигенция. В этом микрорайоне есть различные кластеры активности, которые объединяются и создают синергию. Так, здесь проходило немало таких совместных мероприятий — праздник Костельная, организованная по инициативе Французского института в Киеве, Block Party на Рейтарской, на которых собирали средства на благоустройство улицы, День уличной музыки на Пейзажной аллее. Должны объединить усилия всех стейкхолдеров, создать стратегию развития успешного микрорайона, а мы власти были платформой для дискуссий, дебатов и наработок для развития квартала «Золотые ворота».
Марк Уилкинс, один из инициаторов форума, режиссер и культурный активист улицы Рейтарской:
Переехал в Киев четыре года назад. До этого жил в Берлине, Нью-Йорке. Меня увлекает местное смелое и креативное сообщество и этот район, где представлена молодая и древняя европейская история. Вижу необходимость в изменениях. Один из моих тезисов — «Будущее — это восток». Чтобы перспективная молодежь не ехала на мероприятие, а оставалась, а иностранцы наоборот, приезжали сюда. У Киева есть потенциал стать культурной столицей Европы. Есть два важных мнения, которые следует понимать 1) ценность культуры для успеха общества, 2) необходимые доверие, команда, коллаборация, чтобы довести идеи до результата.
Евгения Кулеба, депутат Киевсовета, основательница ОО«Город сад», одна из соорганизаторов мероприятия:
Моя личная позиция— чтобы здесь был не только центр культуры, а ей развивались публичные пространства, зеленые зоны, которые также могут превратиться в культурные центры. В наши коронавирусные времена само общение и взаимодействие в публичных пространствах является потенциалом для развития культуры и цивилизации в целом.
Есть высказывание «Ничего для нас без нас». Основа любых действий в городе — запрос общины.
Важно, чтобы мы получили конкретный план действий. Ибо главное в этом процессе устойчивость, а не вдохновение активистов. Поэтому необходимо «включать» бизнес, власть, чтобы немного разгрузить волонтеров от рутинных дел и мнений, где найти на этой идее средства. Считаю, в городской целевой программе по культуре на это должно быть финансирование.
Ольга Балашова, председатель правления ОО «Музей современного искусства», соорганизатор форума:
Когда проводили хакатон относительно музея современного искусства, было мнение, что мы не должны локализовать современную культуру и искусство, а они должны быть везде. Потому что это часть современного города. Нужно дать простор для культуры и художников в городе. Особенно в этом районе, где жили и создали Кричевский, Нарбут и другие выдающиеся личности. Сейчас наша задача — создать свое видение, которое мы можем воплотить совместно с городскими властями. В таких условиях у нас есть все шансы.
Владимир Андрусишин, депутат Киевского городского совета, секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций
Когда я попросился в комиссию Киевсовета по культуре, часть моих коллег посмотрела на меня как на потенциального уже не конкурента для других более привлекательных для них комиссий, часть удивилась, как можно выбирать эту комиссию. В нашей стране нет понимания, что культура — это важно. Поэтому бизнес и инвесторы не понимают, зачем им создавать культурные объекты. Показательный факт: в составе нашей комиссии только трое депутатов, в бюджетной или земельной — более 20.
Культура — это основа экономики. Что производит Украина и предлагает миру? Не автомобили или медицинское оборудование. У нас есть музыка, еда, гостеприимство, открытость. В креативном секторе имеем успехи. Поэтому мы продолжаем предоставлять дотации отмирающим отмирающим и не приносящим пользы?
Борис Мартыненко, девелопер
Культура является основой. К сожалению, нам не хватает единых, понятных всем, правил игры. Когда инвестор покупает здание, а затем 10 лет делает проект, это вряд ли сработает. У Киева до сих пор нет Генплана, хотя каждая новая власть обещает. А кроме того, как мы можем рассчитывать на поддержку людей в сфере создания государства, если у них низкие зарплаты.
Надо найти точку соприкосновения, где пересекается наибольшее количество заинтересованных в развитии этого района сторон. Власть и государство должны взять ответственность и профинансировать эти процессы. Рассчитывать на меценатов или волонтеров в наших условиях не стоит. Любая работа по наработке и воплощению такого проекта должна оплачиваться.
Также среди обсуждаемых на панелях тем — необходимость финансирования районов не просто по количеству населения, а учитывая его потребности и особенности. Участники форума обратили внимание, что у столицы художники часто не имеют финансовой возможности арендовать и содержать мастерские, что инфраструктура в этом историческом районе изношена и т.д.
Далее своими идеями поделились зарубежные эксперты. В частности, доктор Анна Маразуэла Ким из Лондонского Центра креативного искусства, культуры и взаимодействия предложила три сценария развития для района «Золотые ворота»:
1) Фестиваль культуры и креативности «Золотые ворота»,
/>2) Сеть художественных студий «Сделано в Золотых воротах»,
3) Городские маршруты района Золотых ворот «Ворота в культуру».
Участники общественной организации Карта Реновации, занимающиеся исследованием и адвокацией заброшенного архитектурного наследия Киева с целью его сохранения, обратили внимание на заброшенные здания в центре столицы. В частности, в районе Софийской их общая площадь более 145 тысяч квадратных метров, из них 10 тысяч квадратных метров — в собственности города. А из 72 заброшенных зданий на Золотых воротах, 15 принадлежат городу и 9 государству. И нужно спасать не только достопримечательности с охранным статусом. Да, здание на улице Рейтарской, 22, этого статуса нет, но в ней была расположена первая в Европе бригада скорой помощи и оперировал Амосов.
Сегодня форум продолжается и участников ждет самая ответственная часть — во время воркшо концепцию и «дорожную карту» создания уникальной для Киева ячейки современной культуры.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»