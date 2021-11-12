В Киеве обсуждают, как сделать Золотые ворота районом современной культуры

magictr | 12.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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В столице продолжается форум-воркшоп

Вчера в помещении Молодого театра прошел первый день форума «Золотые ворота. Район современной культуры», инициированный главой Департамента культуры КГГА Яной Бариновой. Приглашенные эксперты, представители власти, бизнеса и общины поделились мнениями о проблемах и перспективах этого уникального района.

Миссия инициативы — превратить район Золотых ворот в культурный кластер Киева вроде Культурной мили в Лондоне, Бруклинского района культуры в Нью-Йорке, округа Митте в Берлине или Музейного квартала в Вене — но с собственной идентичностью. такой брендовый квартал необходимо объединить усилий его резидентов вокруг общих проблем развития района, наполнение его современными культурными процессами и привлечением аудитории. Именно это и есть одна из целей форума, посетить который могли все желающие.

Приглашенными гостями и спикером форума стали представители локального бизнеса, местных властей, активисты и иностранные представители. Для начала они обменивались идеями, видением и опытом. В частности, первые дискуссии назывались «Почему Киеву нужен район современной культуры «Золотые ворота» и «Район «Золотые ворота». Объединение усилий: кто? что? для чего?». «В Киеве обсуждают, как сделать Золотые ворота районом современной культуры» />

«Вечерний Киев» собрал мнения спикеров форума.

Олег Гаряга,председатель Шевченковской РГА:
«Лет 15 я наблюдаю лично эту территорию — от Пейзажной аллеи, Львовской площади и до Площади Победы — как житель, человек, который здесь работает и живет. За последние годы здесь все больше появляется творческих и креативных людей и идей. Почувствовал реальные преобразования в районе, присутствуют другие стейкхолеры — люди, живущие, работающие, занимающиеся бизнесом и креативом. Золотые ворота как магнит притягивают. В советское время здесь также была активная творческая интеллигенция. В этом микрорайоне есть различные кластеры активности, которые объединяются и создают синергию. Так, здесь проходило немало таких совместных мероприятий — праздник Костельная, организованная по инициативе Французского института в Киеве, Block Party на Рейтарской, на которых собирали средства на благоустройство улицы, День уличной музыки на Пейзажной аллее. Должны объединить усилия всех стейкхолдеров, создать стратегию развития успешного микрорайона, а мы власти были платформой для дискуссий, дебатов и наработок для развития квартала «Золотые ворота».

Марк Уилкинс, один из инициаторов форума, режиссер и культурный активист улицы Рейтарской:
Переехал в Киев четыре года назад. До этого жил в Берлине, Нью-Йорке. Меня увлекает местное смелое и креативное сообщество и этот район, где представлена ​​молодая и древняя европейская история. Вижу необходимость в изменениях. Один из моих тезисов — «Будущее — это восток». Чтобы перспективная молодежь не ехала на мероприятие, а оставалась, а иностранцы наоборот, приезжали сюда. У Киева есть потенциал стать культурной столицей Европы. Есть два важных мнения, которые следует понимать 1) ценность культуры для успеха общества, 2) необходимые доверие, команда, коллаборация, чтобы довести идеи до результата.

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Евгения Кулеба, депутат Киевсовета, основательница ОО«Город сад», одна из соорганизаторов мероприятия:
Моя личная позиция— чтобы здесь был не только центр культуры, а ей развивались публичные пространства, зеленые зоны, которые также могут превратиться в культурные центры. В наши коронавирусные времена само общение и взаимодействие в публичных пространствах является потенциалом для развития культуры и цивилизации в целом.
Есть высказывание «Ничего для нас без нас». Основа любых действий в городе — запрос общины.
Важно, чтобы мы получили конкретный план действий. Ибо главное в этом процессе устойчивость, а не вдохновение активистов. Поэтому необходимо «включать» бизнес, власть, чтобы немного разгрузить волонтеров от рутинных дел и мнений, где найти на этой идее средства. Считаю, в городской целевой программе по культуре на это должно быть финансирование.

Ольга Балашова, председатель правления ОО «Музей современного искусства», соорганизатор форума:
Когда проводили хакатон относительно музея современного искусства, было мнение, что мы не должны локализовать современную культуру и искусство, а они должны быть везде. Потому что это часть современного города. Нужно дать простор для культуры и художников в городе. Особенно в этом районе, где жили и создали Кричевский, Нарбут и другие выдающиеся личности. Сейчас наша задача — создать свое видение, которое мы можем воплотить совместно с городскими властями. В таких условиях у нас есть все шансы.

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Владимир Андрусишин, депутат Киевского городского совета, секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций
Когда я попросился в комиссию Киевсовета по культуре, часть моих коллег посмотрела на меня как на потенциального уже не конкурента для других более привлекательных для них комиссий, часть удивилась, как можно выбирать эту комиссию. В нашей стране нет понимания, что культура — это важно. Поэтому бизнес и инвесторы не понимают, зачем им создавать культурные объекты. Показательный факт: в составе нашей комиссии только трое депутатов, в бюджетной или земельной — более 20.
Культура — это основа экономики. Что производит Украина и предлагает миру? Не автомобили или медицинское оборудование. У нас есть музыка, еда, гостеприимство, открытость. В креативном секторе имеем успехи. Поэтому мы продолжаем предоставлять дотации отмирающим отмирающим и не приносящим пользы?

Борис Мартыненко, девелопер
Культура является основой. К сожалению, нам не хватает единых, понятных всем, правил игры. Когда инвестор покупает здание, а затем 10 лет делает проект, это вряд ли сработает. У Киева до сих пор нет Генплана, хотя каждая новая власть обещает. А кроме того, как мы можем рассчитывать на поддержку людей в сфере создания государства, если у них низкие зарплаты.
Надо найти точку соприкосновения, где пересекается наибольшее количество заинтересованных в развитии этого района сторон. Власть и государство должны взять ответственность и профинансировать эти процессы. Рассчитывать на меценатов или волонтеров в наших условиях не стоит. Любая работа по наработке и воплощению такого проекта должна оплачиваться.

Также среди обсуждаемых на панелях тем — необходимость финансирования районов не просто по количеству населения, а учитывая его потребности и особенности. Участники форума обратили внимание, что у столицы художники часто не имеют финансовой возможности арендовать и содержать мастерские, что инфраструктура в этом историческом районе изношена и т.д.

Далее своими идеями поделились зарубежные эксперты. В частности, доктор Анна Маразуэла Ким из Лондонского Центра креативного искусства, культуры и взаимодействия предложила три сценария развития для района «Золотые ворота»:
1) Фестиваль культуры и креативности «Золотые ворота»,
/>2) Сеть художественных студий «Сделано в Золотых воротах»,
3) Городские маршруты района Золотых ворот «Ворота в культуру».

Участники общественной организации Карта Реновации, занимающиеся исследованием и адвокацией заброшенного архитектурного наследия Киева с целью его сохранения, обратили внимание на заброшенные здания в центре столицы. В частности, в районе Софийской их общая площадь более 145 тысяч квадратных метров, из них 10 тысяч квадратных метров — в собственности города. А из 72 заброшенных зданий на Золотых воротах, 15 принадлежат городу и 9 государству. И нужно спасать не только достопримечательности с охранным статусом. Да, здание на улице Рейтарской, 22, этого статуса нет, но в ней была расположена первая в Европе бригада скорой помощи и оперировал Амосов.

Сегодня форум продолжается и участников ждет самая ответственная часть — во время воркшо концепцию и «дорожную карту» создания уникальной для Киева ячейки современной культуры.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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