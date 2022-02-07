В Киеве обсудят будущее музея Лифаря
Музей истории Киева владеет уникальной коллекцией экспонатов для будущего музея.
Несмотря на обещанное городской властью еще в 2002 году открытие Музея Сержа Лифаря, он существует с 2019 года как филиал Музея истории города Киева, однако нет помещения.
Сергей Михайлович Лифарь (1905-1986)— гениальный танцовщик, балетмейстер, реформатор балета, педагог, коллекционер, историческая личность, наследие и судьба которого отражает драматические страницы киевской и европейской истории 20 века.
«Быть ? Мои героические годы» — так Лифарь назвал свои неопубликованные мемуары, фрагменты которых теперь хранятся в фондах Музея истории города Киева.
Несмотря на обещанное киевскими властями еще в 2002 году открытие Музея Сержа Лифаря, а его создание было непременным условием передачи Киеву коллекции выдающегося танцовщика его наследницей Лиллан Алефельдт-Лаурвиг, музей выдающегося города .
Вопрос дальнейшей жизни и выделение помещения музея должен быть как можно скорее решен совместными усилиями неравнодушных киевлян, музейщиков и киевской городской администрации, отмечают в Музее истории Киева.
Вопросы к обсуждению:
● Серж Лифарь в Киеве: какое присутствие ныне Сержа Лифаря в Киеве?
● Лифарь в мире: известен или подзабыт?
● Какой Музей Лифаря нужен Киеву? И какое место он может занять
на культурной и туристической карте Киева?
● От бренда «Серж Лифарь» до бренда «Музей Сержа Лифаря»
● Какое помещение нужно музею?
● Какие цели на будущее у Музея Сержа Лифаря?<< /p>
Спикеры и спикерки:Татьяна Костенко — генеральный директор Музея истории города Киева, Наталья Белоус — и.о. заведующие Музеем Сержа Лифаря, кандидатка филологических наук, Люта Татьяна — кандидатка исторических наук, заместитель директора Центра реставрации памятников археологии, Марина Куринна — кандидатка исторических наук, научная сотрудница ИМФЕ НАНУ, Константин Романов — архитектор, инновационные архитектурные и экспозиционные решения для украинских и мировых музеев.
Полина Булат — журналистка, редактор, балетный критик, основательница онлайн ресурса Balletristic.com, Radioballet.me и учебного курса Balletristic Writing Course, Мария Вторушина — куратор, искусствовед, директор Kyiv Art Week, куратор Set Art Foundation, Елена Ящук-оде , писательница и гидеса, основательница «Литературные прогулки в Париже» (Франция).
Также на событие приглашены представители и представительницы экспертного совета Музея Киева, Департамента культуры КГГА, Департамента туризма КГГА, Национального музея истории Украины, Министерств и информационной политики, Департамента охраны культурного наследия, журналистов, экспертов, общественных деятелей.
«Музей Сержа Лифаря — институция, которая должна быть площадкой для поддержки современной хореографии и перформанса, развития балетной и театральной критики. А также артистическим пространством и платформой для обмена между экспертами из музейной, художественной, театральной, креативной сферы в Украине и за границей», — отмечают в музее.
Когда: 8 февраля 16:00 Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7, 4 этаж, конференц зал
Вход свободный
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»