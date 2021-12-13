В Киеве обокрали центр для молодежи с инвалидностью «Кружка доброты»
Воры разбили стекло и открыли окно. Фото: Соломенская РГА
В Соломенском районе обокрали помещение, которое обустраивается для центра дневного пребывания и обучения профессии для молодежи с инвалидностью «Горняк доброты».
Воры разбили стекло, открыли окно и украли инструменты и строительные материалы. По данному факту Соломенское управление полиции уже начало расследование.
В настоящее время в обворованном помещении на первом этаже жилого дома на улице Николая Шепелева, 14, ведутся ремонтные работы. Там будет расположен центр для молодых людей с различными формами инвалидности для приобретения навыков профессии пекаря-кулинара с дальнейшим трудоустройством и сопровождением на рабочем месте. создание инклюзивного пространства для занятости и труда. В Соломенской райгосадминистрации надеются на быстрое течение следствия и задержание воров. Тем временем завершается ремонт в помещении на Харьковском шоссе, 156, где вскоре откроют Центр комплексной реабилитации детей и взрослых. Течение работ недавно проинспектировала замглавы КГГА Марина Хонда.
«Очень важно завершить все ремонтные работы и обустройства Центра уже в этом году, чтобы из следующего он начал полноценно работать и предоставлять услуги реабилитации детям и взрослым с инвалидностью», — подчеркнула она.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»