В Киеве обновили карту муниципальных аптек, которые сегодня работают
15.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
В коммунальных аптеках можно купить лекарства по льготным программам. Фото: архив «Вечернего Киева»
Коммунальные аптеки работают фактически в каждом районе столицы.
КП «Фармация» предоставила перечень коммунальных аптек, работающих в настоящее время в столице:
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- Аптека №57, ул. Героев Днепра, 18, 8:00-17:00 Аптека № 48, ул. Порика, 13-В, 09:00-17:00 Аптека № 44, просп. Героев Сталинграда, 27, 8:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №125, ул. Лаврская, 8, 08:00-16:00 Аптека № 74, ул. Маршала Тимошенко, 18, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 27, ул. Богдана Хмельницкого, 42, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 46, ул. Константиновская, 1/2, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №46, пункт 2, ул. Кирилловская, 107, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №46, пункт 3, ул. Волошская, 47, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №46. пункт 4, ул. Ильинская 3/7, 10:00-16:00
- Аптека № 125, пункт 1, ул. Подвысоцкого, 4-А, 10:00-16:00
- Аптека №74, пункт 2, ул. Кондратюка, 8 08:30 — 15:00 Аптека № 74, пункт 1, ул. Маршала Тимошенко, 14, 08:00-15:30
- Аптека № 130, ул. Щербаковского, 60, 9:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 40, ул. Зои Гайдай, 5, 9:00-15:00
- Аптека № 55, ул. Маршала Рокоссовского, 4, 10:00-16:00
- Аптека № 55, пункт 6, ул. Днепроводская, 13/1, 9:00-16:00
- Аптека №32, просп. Свободы, 2, 10:00-16:00
- Аптека №51, просп. Свободы, 22, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №66, ул. Кирилловская, 116-А, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 30, ул. Алматинская, 103/1, 10:00-17:00 (инсулины)
- Аптека №109, ул. Р.Окипной, 9, 08:30-19:00 (инсулины)
- Аптека №77, ул. Миропольская, 1, 10:00-17:00 (инсулины)
- Аптека N 59, просп. Маяковского, 47, 09:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №3, просп. Романа Шухевича, 2-В, 9:30-15:30
- Аптека №103, ул. Русановская набережная, 24/51, 09:00-16:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №92, ул. Шолом-Алейхема, 18, 09:00-15:00 (инсулины)
- Аптека №14, ул. Милютенко, 34, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №63, ул. Кубанской Украины, 26, 10:00-16:00
- Аптека №113, просп. Гагарина, 2/35, 9:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №81, просп. Маяковского, 73, 09:00-15:00 (инсулины)
- Аптека №79, б-р Перова, 15, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №106, ул. Березняковская, 8, 09:00-15:00 Аптека № 109, пункт 2, ул. Энтузиастов, 13-А, 10:00-15:30
- Аптека №82, ул. Миропольская, 8, 09:00-15:00 Аптека № 109, пункт 1, ул. Краковская, 13, корпус 1, 09:00-16:00
- Аптека №10, ул. Сальского, 24, 09:00-14:00 Аптека № 105, ул. Миколайчука, 3-А, 09:00-17:00
- Аптека №1, ул. Владимирская, 51/53, 08:30–16:00
- Аптека №2, пункт 1, ул. Народного ополчения, 5, 09:30-15:00 Аптека № 12, просп. Отрадный, 61, 10:00-16:00 Аптека № 17, пункт 1, ул. Лобановского, 2, 10:00-16:00
- Аптека №18, ул. Строителей, 36, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №36, просп. Победы, 45, 10:00-15:00
- Аптека № 38, б-р В. Гавела, 75, 10:00-16:30 (инсулины)
- Аптека № 54, б-р В. Гавела, 6/7, 10:00-17:00
- Аптека № 75, просп. Победы, 104, 10:00-15:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №99, просп. Л. Гузара, 3, 09:00-15:00
- Аптека № 99, пункт 3, б-р Л. Гузара, 3, 09:00-15:00
- Аптека №104, ул. Зодчих, 50, 08:30-16:00
- Аптека №107, ул. Вербицкого, 5, 09:00-17:00
- Аптека №110, ул. Гарматная, 16/85, 10:00-16:00
- Аптека № 114, б-р Дружбы Народов, 30/1, 10:00-17:00 (инсулин, розовые бланки)
- Аптека № 114, пункт 1, ул. Подвысоцкого, 13, 10:00-13:00 Аптека № 71, ул. Пшеничная, 16, 10:00-16:00, внутренний отпуск
- Аптека №124, Харьковское шоссе, 164, 10:00-15:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №126, ул. Дж. Маккейна, 35-А, 08:00-17:00 Аптека № 128, ул. Героев Севастополя, 09:00-14:00 (инсулины)
- Аптека №5, ул. Щербаковского, 35/38, 09:00-15:00 Аптека № 52, ул. Чорновола, 28/1, 09:00-18:00 (розовые бланки)
- Аптека №62, ул. Вербицкого Архитектора, 18, 10:00-16:00 (розовые бланки)
- Аптека №64, ул. М. Якубовского, 6, 10:00-13:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №69, Харьковское шоссе, 144-В, 10:00-16:00 (розовые бланки)
- Аптека №87, ул. Ревуцкого, 73, 10:00-15:00 (инсулины)
- Аптека №90, ул. Исаакяна, 2, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №95, ул. И. Выговского, 14, 10:00-15:00
- Аптека №102, ул. Ю. Пасхалина, 4/6, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №118, ул. М. Булгакова, 13, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №119, просп. Маяковского, 15, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №123, ул. Дьяченко, 10, 10:00-16:00
- Аптека №81, просп. Маяковского, 73 09:00-15:00 (инсулины)
- Аптека № 79 б-р, Перова, 15, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки (онкобольные)
- Аптека № 106 ул.Березняковская, 8, 9:00-15:00
- Аптека № 109, пункт 2, ул.Энтузиастов, 13-А, 10:00-15:30
- Аптека № 82, пункт, ул.Миропольская, 8, 9:00-15:00
- Аптека № 109, пункт №1, ул.Краковская, 13, корпус 1, 9: 00-16:00
- Аптека №10, ул. Стальского, 24, 9:00-14:00 Аптека № 105, ул. Миколайчука, 3-А, 9:00-17:00
- Аптека №1, ул. Владимирская, 51/53, 8:30-16:00
- Аптека №2, пункт 1, Народного ополчения, 5, 9:30-15:00
- Аптека №12, просп. Отрадный, 61 с 10:00-16:00.
- Аптека №17, пункт 1, просп. Лобановского, 2, 10:00-16:00
- Аптека №18, ул. Строителей, 36, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №36, просп. Победы, 45, 10:00-15:00
- Аптека № 38, б-р В. Гавела, 75, 10:00-16:30 (инсулины)
- Аптека № 54, б-р В. Гавела, 6/7, 10:00-17:00
- Аптека № 75 просп. Победы, 104, 10:00-15:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
Аптеки, работающие в городе, обновляются на карте в приложении «Киев Цифровой»: https://cutt.ly/GAqtqtN
Кроме того, актуальную информацию о других аптечных заведениях, которые сейчас открыты и работают, можно найти по ссылке: https://tabletki. ua/ru/pharmacy/kiev/
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»