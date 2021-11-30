В Киеве обнаружение преступников станет более простым делом
В столице расширят доступ к видеокамерам. Фото: Борис Корпусенко
Доступ к системе видеонаблюдения предоставят должностным лицам правоохранительных органов и военных формирований.
В Дарницком районе столицы преступники взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с деньгами. Правоохранители начали специальную полицейскую операцию.
Первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращению коррупции Виталий Несторпрокомментировал событие и напомнил, что в ближайшее время город расширит круг пользователей информации в системе видеонаблюдения.
«Доступ к видеонаблюдению передадут должностным лицам правоохранительных органов и военных формирований с целью уменьшения преступности на улицах города», i> — отметил депутат.
Соответствующий проект решения депутаты Киевсовета уже поддержали на заседании постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращении коррупции.
Так что доступ к системе видеонаблюдения предоставит уполномоченным должностным лицам межрегиональных территориальных органов: Национальной полиции Украины; Национальная гвардия Украины; Главное управление разведки Министерства обороны Украины; Службы внешней разведки Украины; Центральный аппарат Бюро экономической безопасности Украины; Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции; Управление разведки Администрации государственной пограничной службы Украины; Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев); Национального агентства Украины по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений; Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции; Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Читайте, в интервью «Вечернему Киеву» депутат Киевсовета Виталий Нестор также рассказал, что в Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Это, в частности, предусмотрено новой программой «Безопасная столица» на 2022-2024 годы», которую вскоре будет рассматривать Киевсовет.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»